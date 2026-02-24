Lluvias en Guayaquil: estas son las 74 zonas señalizadas por riesgo de inundaciones

Un total de 44 puntos advierten sobre anegaciones y 30 sobre caída de material, en el norte y zonas cercanas al estero

Las señaléticas preventivas buscan alertar a conductores sobre puntos propensos a inundaciones y caída de material.

El invierno volvió a poner bajo presión a Guayaquil. Entre la semana anterior y esta, como ha venido publicando EXPRESO, la ciudad ha enfrentado tormentas eléctricas, lluvias intensas, marea alta y calles anegadas en distintos sectores, un combo climático que dejó avenidas colapsadas, barrios con acumulación de agua y problemas de movilidad.

En ese contexto, el Municipio de Guayaquil informó que existen 74 sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos, los cuales ya han sido señalizados como parte de las acciones de prevención y mitigación para esta temporada invernal. La medida se ejecuta a través de Segura EP y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), que instalaron señalética preventiva para alertar a conductores y peatones sobre anegaciones o caída de material, sobre todo durante lluvias fuertes.

Este es el panorama que se observó la semana pasada en distintas etapas de Sauces. Residentes caminando sumergidos bajo el agua. CHRISTIAN VINUEZA

Del total de puntos identificados, 44 advierten sobre posibles inundaciones y 30 sobre deslizamientos o desprendimientos de tierra, en zonas donde históricamente el invierno provoca complicaciones viales y afectaciones a viviendas.

Guayaquil bajo presión por lluvias, tormentas y marea alta

Las precipitaciones de los últimos días, acompañadas de tormentas eléctricas y marea alta, han agravado el escenario habitual del invierno. La combinación de estos factores dificulta el drenaje natural del agua lluvia y provoca acumulaciones rápidas en calles y avenidas principales, especialmente en sectores planos o cercanos a esteros.

El resultado ha sido visible: intersecciones anegadas, tráfico lento y reportes ciudadanos sobre calles que permanecen con agua incluso horas después de que cesan las lluvias.

Sectores más propensos a inundaciones en Guayaquil

Dentro del área urbana, las zonas priorizadas por su alta exposición a acumulación de agua incluyen:

Ciudad de Dios

Monte Sinaí

Socio Vivienda 2

Margen del Estero Salado

Urdesa Central

Miraflores

Samanes

Sauces

Zonas del norte y del sur nuevamente se vieron afectadas días atrás por las lluvias. Anegaciones puntuales y caída de árboles obligaron intervenciones de emergencia. FRANCISCO FLORES

En estos sectores, según informó el Municipio la tarde este 24 de febrero, las lluvias intensas generan inundaciones recurrentes por situarse en áreas planas o cercanas a cuerpos de agua donde el drenaje colapsa con facilidad durante precipitaciones prolongadas.

Riesgo de deslizamientos en zonas altas y perimetrales

El invierno también incrementa la amenaza de deslizamientos en zonas elevadas o asentadas en laderas. Entre los puntos identificados están:

San Eduardo

Nueva Prosperina

Bellavista

Los Senderos (Ceibos)

Cerro Jordán (vía Perimetral)

Mapasingue

En estos sitios, la saturación del suelo por lluvias intensas eleva el riesgo de caída de material, lo que representa un peligro tanto para viviendas como para conductores que circulan por vías perimetrales o de pendiente pronunciada.

El mapa que revela el corredor de riesgo

El mapa georreferenciado habilitado por las autoridades dibuja un corredor de riesgo que se extiende por el norte, noroeste y zonas periféricas de la ciudad. Allí, cada invierno, las lluvias evidencian problemas estructurales como drenaje insuficiente, ocupación de zonas bajas y crecimiento urbano en laderas inestables.

El mapa georreferenciado revela un corredor de riesgo que atraviesa el norte y noroeste urbano. Cortesía

La distribución de los 74 puntos muestra dos patrones:

Sectores propensos a inundaciones: concentrados en zonas planas o cercanas a esteros, donde el agua se acumula rápidamente.

Sectores con riesgo de deslizamientos: ubicados en laderas o zonas elevadas, donde la saturación del suelo incrementa la inestabilidad del terreno.

Sauces. En algunas etapas de este barrio del norte se formaron incluso olas en las vías. CHRISTIAN VINUEZA

Este registro funciona refleja una radiografía territorial del invierno, que señala dónde se interrumpe el tránsito, dónde se acumula el agua y dónde las lluvias pueden convertirse en una amenaza directa para viviendas y peatones.

Cómo consultar los puntos vulnerables

La ciudadanía puede revisar la ubicación exacta de los sectores señalizados mediante un mapa interactivo habilitado por las autoridades locales en el siguiente enlace https://www.seguraep.gob.ec/index.php/geoportal/mapadeeventos. Esta herramienta permite planificar rutas y evitar zonas de riesgo durante tormentas o lluvias intensas, en una ciudad donde el estado de las vías cambia en cuestión de minutos cuando las precipitaciones se intensifican.

