Vecinos de la comuna Casas Viejas alertan sobre desbordamiento de río por lluvias

Según los moradores de este sector, ubicado en la vía a la costa, la crecida del afluente anegó una de las vías de acceso

El río Bálsamo se desbordó en el sector Casas Viejas, en la vía a la costa, la mañana de este sábado 21 de febrero.

Las fuertes lluvias que soportaron varias zonas de la provincia de Guayas ha generado el desbordamiento del río Bálsamo, ubicado en la comuna Casas Viejas, en el kilómetro 22 de la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil.

En videos compartidos por habitantes de la comuna se evidencia la crecida del río Bálsamo, cuyas aguas desbordadas avanzan con fuerza y han generado temor entre los moradores, que observan cómo la corriente arrastra lodo y vegetación a su paso. Esto ocurre la mañana de este sábado 21 de febrero.

(Te puede interesar: Calles inundadas y árboles caídos en Guayaquil por el fuerte temporal)

"Mire cómo está el agua aquí, cruzando la carretera, se necesita aquí algo más, (va) por encima de la carretera cruzando el agua", explica un habitante del sector en un video, en el que muestra la forma en que una vía de acceso a la comuna está anegada.

El riesgo, indica, es que el agua avance hacia la comuna y afecte a las viviendas. Por ello piden la presencia de los equipos de atención a emergencias, para contener la arremetida del afluente, ubicado entre los sectores Bálsamo y Bajo Verde.

URGENTE!! Se reporta desbordamiento de un rio en el sector de bajo Verde y Bálsamo en el km22 Casas Viejas #ViaALaCosta Se solita urgente la intervención de las autoridades y entidades de riesgo. @segura_ep @goberguayasec @PrefGuayas @marcelaguinaga @taticoronelf pic.twitter.com/ywM4LuZo75 — ViaLaCostaProgresa (@ViaLaCostaLucha) February 21, 2026

Una vivienda colapsó durante las fuertes lluvias en el suroeste de Guayaquil Leer más

El año pasado, una carretera de ingreso a Casas Viejas sufrió serias afectaciones luego del desbordamiento del río Aneta, que complicó el cruce hacia esa comuna e incomunicó a los pobladores durante días.

Más de 50 sectores con acumulación de agua en Guayaquil

Guayaquil enfrentó más de 12 horas de intensas lluvias, acompañadas con fuertes descargas eléctricas, entre la noche del viernes 20 y madrugada del sábado 21 de febrero.

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, informó que en más de 50 puntos de la ciudad se reportó acumulación de agua tras las lluvias. "En ciertos sectores se ha registrado la caída de más de 150 litros de agua por metro cuadrado en estos últimos días", expuso.

Asimismo, se ha reportado la caída de árboles en zonas como Lorenzo de Garaycoa y avenida 9 de Octubre; la avenida José de la Cuadra, en Las Acacias (sur); la avenida Roberto Serrando, en La Floresta 3; y en la ciudadela Alborada, en el norte.

Un árbol cayó sobre la avenida José de la Cuadra, en el sector Las Acacias, sur de Guayaquil. FRANCISCO FLORES

Las intensas descargas eléctricas que soportó la ciudad durante la madrugada generó temor entre los habitantes de diversos sectores porteños.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!