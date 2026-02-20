Una vivienda colapsó durante las fuertes lluvias en el suroeste de Guayaquil

Guayaquil soportó una fuerte tormenta eléctrica la noche del jueves 19 de febrero, que causó varios incidentes

La vivienda está ubicada en las calles Esmeraldas y Domingo Savio, en el suroeste de Guayaquil.

Una intensa lluvia, acompañada de tormentas eléctricas, se registró en Guayaquil la noche del 19 de febrero. El temporal comenzó alrededor de las 18:00, con precipitaciones abundantes y descargas eléctricas en distintos sectores de la ciudad, que incluso provocaron el colapso de una vivienda.

A las 19:15, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, registraron novedades como acumulación de agua en avenida Quito y Vélez, avenida Quito y Aguirre, en las calles Luis Urdaneta y José Mascote (barrio Orellana).

Ya a las 21:00, las precipitaciones en Guayaquil se mantenían con gran intensidad en Guayaquil. Con el paso de los minutos, otras zonas comenzaban a registrar acumulación de agua, entre ellas la avenida 25 de Julio y Antonio Ante (sur), la avenida Gabriel Roldós, en Sauces 6 (norte), las calles Francisco Rizzo y Elina Manzano, en Samanes 2 (norte).

La ciudadanía se resguardaba en zonas seguras ante las descargas eléctricas. A través de las cámaras de videovigilancia del sistema integrado de seguridad ECU911 se observó la forma en que un rayo cayó sobre el río Guayas.

Debido a la tormenta eléctrica, el sistema de transporte aerosuspendido Aerovía fue cerrado temporalmente al público.

Colapso de vivienda en el suroeste de Guayaquil

A las 21:50, Segura EP reportó el colapso estructural de una vivienda ubicada en las calles Esmeraldas y Domingo Savio, en el suroeste de la ciudad.

Según testigos, un tramo de la parte superior de la vivienda cayó sobre la calzada. Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para constatar la novedad. No se reportaron personas heridas.

