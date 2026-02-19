Lluvias intensas vuelven a inundar Guayaquil y el pronóstico anuncia más tormentas

Más de 20 sectores reportaron anegaciones tras las lluvias nocturnas y se prevén nuevas tormentas hasta el 20 de febrero

Zonas del norte y del sur nuevamente se vieron afectadas por las lluvias registradas este 19 de febrero. Aegaciones puntuales y caída de árboles obligaron intervenciones de emergencia.

Una nueva jornada de precipitaciones nocturnas dejó afectaciones en al menos 20 sectores de la ciudad, con acumulación de agua en vías, problemas de drenaje y la movilización de equipos municipales para atender emergencias puntuales. El episodio confirma que el invierno sigue dejando estragos y que, según el Inamhi, podrían extenderse en los próximos días.

Sectores con anegaciones y respuesta operativa

Las lluvias registradas entre la noche del miércoles 18 de febrero y la madrugada de este jueves 19 provocaron novedades en distintos puntos del norte, centro y sur. En varios tramos se reportaron calles anegadas y tránsito lento durante las primeras horas de la mañana, mientras cuadrillas trabajaron en la limpieza de sumideros para acelerar el desfogue del agua.

En medio del temporal también se registró la caída de un árbol en el centro-sur, lo que obligó a personal de emergencia a despejar la vía para evitar riesgos adicionales a conductores y peatones.

Estas precipitaciones coincidieron con niveles elevados de marea, un factor que suele dificultar el drenaje natural y agravar los anegamientos en zonas críticas de la urbe.

Pronóstico inestable y advertencias para el país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que este 19 de febrero predominará un ambiente inestable, con cielo de parcial a muy nublado en gran parte del territorio nacional y presencia de tormentas eléctricas y lluvias de intensidad variable, sobre todo en las regiones Litoral y Amazónica.

Las autoridades meteorológicas alertan sobre posibles riesgos derivados de estas condiciones: acumulación de agua en calles, caída de árboles, deslizamientos en zonas de pendiente y reducción de visibilidad por bancos de niebla o lluvia persistente.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé tiempo inestable este 19 y 20 de febrero. FRANCISCO FLORES

Cómo estará el clima el 19 y 20 de febrero en Guayaquil

Para la ciudad se prevé continuidad de lluvias en distintos momentos del día, especialmente en la madrugada y en la noche, franjas horarias en las que el impacto sobre la movilidad suele ser mayor.

El jueves 19 se anticipa un cielo mayormente nublado, con garúas y tormentas eléctricas ocasionales. Estas precipitaciones podrían repetirse hacia la noche, manteniendo el riesgo de anegaciones puntuales en avenidas y sectores históricamente vulnerables.

El viernes 20 el pronóstico mantiene la tendencia lluviosa, con intervalos de precipitaciones y posibles tormentas aisladas, dentro de un escenario de alta humedad y nubosidad persistente.

Como ha venido publicando EXPRESO, las lluvias recurrentes de febrero han generado un patrón de afectaciones repetidas: congestión vehicular, retrasos en el transporte y acumulación de agua en zonas bajas. Cuando los aguaceros coinciden con mareas altas, como pasó el pasado 18 de febrero, que se registró uno de los días con más lluvia, el sistema de drenaje urbano tarda más en evacuar el agua, lo que amplifica el impacto en la dinámica diaria.

