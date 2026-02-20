Fuertes lluvias y tormentas eléctricas llegan a Guayaquil este 20, 21 y 22 de febrero

El Inamhi pronostica tormentas eléctricas. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles inundaciones

A lo largo de esta semana se han registrados lluvias continuas, lo que ha dejado calles bajo el agua y ha complicado la movilidad en prácticamente toda la ciudad.

Las lluvias continuarán. Este 20 de febrero, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia de precipitaciones que afectarían a varias zonas de Ecuador entre el 20 y el 22 de febrero, destacando especialmente la región Litoral, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

Según el organismo, Guayaquil se encuentra entre las localidades con mayor probabilidad de lluvia intensa, con valores que superan los 45 mm diarios en algunos puntos, clasificados como niveles “muy altos” para esta época.

El pronóstico indica que estas condiciones climáticas también se presentarán en otras provincias costeras como Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, además de otras regiones del país donde se espera lluvia de menor intensidad.

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar:

Acumulación de agua en viviendas, comercios y vías con drenaje deficiente.

Dificultades en carreteras y caminos por agua estancada.

Tormentas eléctricas y rachas de viento relacionadas con las precipitaciones.

Posibles deslizamientos o crecidas en zonas vulnerables.

Diferentes sectores de Guayaquil se han visto afectados por las recientes lluvias. CHRISTIAN VINUEZA

Para este viernes 20 de febrero, se prevé en Guayaquil temperaturas que oscilarían entre una máxima de 30,5 °C y una mínima de 24 °C, con lluvias y actividad eléctrica principalmente en la tarde y noche.

El Inamhi recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvia y tormentas durante el fin de semana.

La pleamar más alta del año complica la evacuación del agua

El miércoles 18 y jueves 19 de febrero, Guayaquil volvió a enfrentar intensas lluvias que afectaron más de 20 sectores, provocando calles anegadas, problemas de drenaje y tránsito lento en distintos puntos de la ciudad. El miércoles 18, un aguacero desde la madrugada paralizó gran parte de la urbe, convirtiendo las calles en ríos urbanos con acumulaciones de hasta 30 cm de agua en zonas como Sauces, Samanes, Kennedy y Américas. La fuerte lluvia dificultó la movilidad, generó tráfico detenido y obligó a los residentes a reorganizar sus actividades diarias entre calles inundadas y vehículos atrapados.

La situación se agravó porque las precipitaciones coincidieron con la pleamar más alta del año, con niveles que superaron los cinco metros, según mediciones de Interagua. Esto complicó la evacuación del agua de lluvia y saturó el sistema de drenaje, especialmente en zonas bajas o donde la infraestructura es insuficiente.

Durante esta semana, tras las lluvias, se reportaron algunos daños; entre ellos, la caída de un árbol en la ciudadela Pradera 3, en el sur de Guayaquil. Cortesía

Los residentes y comerciantes enfrentaron diversos problemas: agua estancada en aceras y calles, caída de árboles y postes, vehículos dañados y congestión incluso en rutas externas a la ciudad. Estos anegamientos recurrentes han generado una serie de críticas hacia las autoridades por la falta de soluciones estructurales. "Todos los años pasa exactamente lo mismo, vivimos de promesas que nunca terminan por hacerse realidad y que no solucionan nada. Es el problema histórico de toda la vida en Guayaquil!, se quejó Isabel Luzuriaga, residente de Sauces 6, una de las zonas afectadas en la ciudad.

