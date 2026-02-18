Pleamar histórica y tormenta eléctrica dejan Guayaquil bajo el agua

El nivel del agua alcanza hasta las rodillas en zonas críticas, generando congestión y riesgo para vehículos y peatones

Guayaquil amaneció este miércoles 18 de febrero de 2026 con varias arterias principales de la ciudad completamente inundadas luego de un aguacero que se mantiene sin tregua desde la madrugada. La tormenta eléctrica ha acompañado a la lluvia durante más de siete horas, generando acumulación de agua en calles, avenidas y sectores residenciales, complicando la movilidad urbana y el transporte público. La situación ha despertado alertas entre autoridades, conductores y ciudadanos que se encuentran con calles intransitables y riesgos de seguridad.

Sectores críticos y avenidas inundadas

Desde primeras horas de la mañana, sectores como Sauces y Samanes registran zonas totalmente anegadas. Avenidas como Kennedy y Las Américas, en el norte, presentan entre 25 y 30 centímetros de agua acumulada, mientras que Las Esclusas y la 25 de Julio, en el sur, están completamente inundadas, con agua al nivel de las rodillas y pequeñas olas que dificultan el tránsito vehicular.

En todos estos puntos, se observan ya sobre las vías ramas, basura y placas flotando que se han desprendido de los vehículos.

El fenómeno coincide con la pleamar más alta del año, que superó los cinco metros, incrementando el riesgo de inundaciones en zonas bajas y contribuyendo a la acumulación de agua en avenidas y calles secundarias. Los conductores reportan dificultades para avanzar, y en algunos tramos el tráfico se encuentra completamente detenido.

Actualización 07h45



1️⃣2️⃣ Av. 25 de Julio y Dra. María Argudo

1️⃣3️⃣ Martha de Roldós , Coop. Las Rocas

1️⃣4️⃣ Guasmo Sur Pre Coop. 5 de Octubre

1️⃣5️⃣ Francisco Segura y Ante para

1️⃣6️⃣ Guasmo Sur . Coop. Unión de Bananeros Bloque 5

1️⃣7️⃣ Sauces 6 Calle Gabriel Roldós Garcés ⤵️ — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) February 18, 2026

Vecinos de los sectores afectados han compartido imágenes y videos de sus calles convertidas en ríos, mientras que comerciantes han tenido que proteger sus negocios ante el ingreso de agua y los riesgos eléctricos por las tormentas.

Impacto en transporte y feligreses

El sur de la ciudad enfrenta graves dificultades: los buses de transporte público han suspendido paradas en algunas zonas por el riesgo de que los pasajeros puedan caer al agua acumulada. Esto ha afectado especialmente a los vecinos que tenían previsto asistir a las iglesias para conmemorar el Miércoles de Ceniza.

“Tenía todo listo para ir a la iglesia aquí en La Alborada, pero el agua entró a mi casa y no tengo como salir. El servicio de transporte además está detenido y no todos los buses están parando. Salir así en Guayaquil es demasiado riesgoso. Son muchas las trabas que uno halla en el camino, esto sumado a la falta de tapas de las alcantarillas. Espero que la lluvia pare. Todos los años yo celebro el Miércoles de Ceniza, no quiero ni puedo faltar", señaló Vanessa Junín, residente del norte afectada por las inundaciones.

Los residentes describen la situación como caótica: calles inundadas, alcantarillas obstruidas y transporte interrumpido, lo que convierte los desplazamientos en un riesgo constante. En zonas críticas, los peatones deben caminar con agua al nivel de las rodillas, mientras los vehículos pequeños quedan varados en medio de la corriente.

Lluvias en toda la provincia

Según la Prefectura del Guayas, las precipitaciones no solo afectan a Guayaquil. También se han reportado lluvias fuertes en Samborondón, Naranjal, Milagro y Durán, mientras que cantones como Balao, Marcelino Maridueña, El Triunfo, Pedro Carbo, Simón Bolívar, Yaguachi, Salitre, Naranjito, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Daule, Colimes y Balzar presentan lluvias de intensidad moderada a leve.

Estas condiciones meteorológicas han generado alerta entre conductores y vecinos, quienes deben prever rutas alternas y tomar medidas de seguridad ante posibles inundaciones en zonas bajas y carreteras de acceso a la ciudad.

A través de un comunicado, la ATM informó que el servicio de la Aerovía ha sido temporalmente suspendido.

Pronóstico del Inamhi y recomendaciones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indica que las precipitaciones continuarán durante gran parte del día en la región Litoral, con lluvias de intensidad variable acompañadas de descargas eléctricas. Aunque la intensidad podría disminuir temporalmente durante el transcurso de la mañana, se prevé que en la tarde y noche las lluvias vuelvan a intensificarse, especialmente en sectores bajos y cercanos a cuerpos de agua.

Según la entidad, este episodio forma parte de una temporada de lluvias que se mantendrá al menos hasta finales de febrero, con posibilidad de nuevos aguaceros en los próximos días. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos extremar precauciones, prever tiempos adicionales de viaje, circular a velocidad reducida en las zonas afectadas y mantenerse alejados de calles con corriente intensa o aguas acumuladas.

