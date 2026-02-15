Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

LLuvias
El Inamhi prevé lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país.CARLOS KLINGER

Lluvias intensas en Ecuador: ¿qué zonas están en mayor riesgo? Aquí el detalle

Inahmi prevé hasta 80 mm por día y riesgo de deslizamientos en varias provincias del país

Las lluvias intensas en Ecuador marcarán varios días consecutivos con precipitaciones de alto y muy alto nivel, según la Advertencia Meteorológica N.º 11 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inahmi). El organismo alertó sobre tormentas, ráfagas de viento y descargas eléctricas en distintas regiones del país. El pronóstico oficial detalla acumulados significativos y posibles afectaciones en vías y zonas pobladas. La alerta estará vigente desde las 12:00 del 15 de febrero hasta las 7:00 del 19 de febrero de 2026.

RELACIONADAS

El informe técnico identifica como días más críticos la tarde del 15 y la madrugada del 16 de febrero. También se prevén eventos de fuerte intensidad entre el 17 y el 18 del mismo mes. En ese periodo podrían registrarse precipitaciones de nivel alto y muy alto en varias provincias. El escenario contempla acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

De acuerdo con la advertencia, “es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles”. Además, se advierte que “las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla”. El organismo también anticipa descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte asociadas a tormentas. Se recomienda precaución ante posibles deslizamientos de masa y crecidas de cuerpos de agua en zonas saturadas.

Lluvias intensas en Ecuador: regiones con mayor impacto

Daniel Noboa

Noboa fusiona Inmobiliar con la Presidencia y redefine gestión de bienes públicos

Leer más

El escenario previsto responde a varios factores atmosféricos identificados por el organismo técnico. Entre ellos, la convergencia de vientos y humedad desde la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). También se registra divergencia de viento en niveles altos y convergencia en niveles bajos. A esto se suma el calentamiento de la temperatura superficial del mar y la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica.

El mapa de niveles establece cuatro categorías: bajo, medio, alto y muy alto. En el Litoral e Insular el nivel medio se ubica entre 10 y 18 milímetros diarios, mientras que el alto va de 19 a 41 milímetros. El nivel muy alto en estas zonas podría alcanzar entre 42 y 80 milímetros por día. En la región Interandina el rango alto oscila entre 12 y 27 milímetros.

Las zonas marcadas con probables deslizamientos y crecidas de ríos coinciden con áreas de mayor saturación. El monitoreo oficial advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en lapsos cortos. Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento fuerte. El llamado principal es a extremar precauciones en sectores vulnerables.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Una Europa que quiere reforzarse y EE.UU. se despiden del viejo orden mundial

  2. Girona vs Barcelona EN VIVO: hora, canal y duelo clave por la cima de LaLiga

  3. Muerte a golpes de joven cercano a la ultraderecha tensa el clima político en Francia

  4. Gustavo Petro convoca a movilizaciones tras suspensión del aumento al salario mínimo

  5. John Reimberg: "Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos"

LO MÁS VISTO

  1. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  2. Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

  3. Rediseñar 8 calles en las riberas del río Guayas, la oportunidad para proyecto mayor

  4. Nuevo cobro de basura: cómo afecta la tasa de recolección en departamentos de Quito

  5. Contraloría ordena control por marcha de Aquiles Álvarez

Te recomendamos