Lluvias intensas en Ecuador: ¿qué zonas están en mayor riesgo? Aquí el detalle
Inahmi prevé hasta 80 mm por día y riesgo de deslizamientos en varias provincias del país
Las lluvias intensas en Ecuador marcarán varios días consecutivos con precipitaciones de alto y muy alto nivel, según la Advertencia Meteorológica N.º 11 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inahmi). El organismo alertó sobre tormentas, ráfagas de viento y descargas eléctricas en distintas regiones del país. El pronóstico oficial detalla acumulados significativos y posibles afectaciones en vías y zonas pobladas. La alerta estará vigente desde las 12:00 del 15 de febrero hasta las 7:00 del 19 de febrero de 2026.
El informe técnico identifica como días más críticos la tarde del 15 y la madrugada del 16 de febrero. También se prevén eventos de fuerte intensidad entre el 17 y el 18 del mismo mes. En ese periodo podrían registrarse precipitaciones de nivel alto y muy alto en varias provincias. El escenario contempla acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.
De acuerdo con la advertencia, “es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles”. Además, se advierte que “las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla”. El organismo también anticipa descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte asociadas a tormentas. Se recomienda precaución ante posibles deslizamientos de masa y crecidas de cuerpos de agua en zonas saturadas.
#AdvertenciaMeteorológica #11 | Continuarán las lluvias en amplios sectores del país entre el 15 y el 19 de febrero, con los eventos más relevantes en la región Litoral. 🌦️🌧️⛈️— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 15, 2026
⚠️ Posibles crecidas de ríos y deslizamientos en zonas susceptibles. pic.twitter.com/LiE34gpBQ1
Lluvias intensas en Ecuador: regiones con mayor impacto
El escenario previsto responde a varios factores atmosféricos identificados por el organismo técnico. Entre ellos, la convergencia de vientos y humedad desde la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). También se registra divergencia de viento en niveles altos y convergencia en niveles bajos. A esto se suma el calentamiento de la temperatura superficial del mar y la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica.
El mapa de niveles establece cuatro categorías: bajo, medio, alto y muy alto. En el Litoral e Insular el nivel medio se ubica entre 10 y 18 milímetros diarios, mientras que el alto va de 19 a 41 milímetros. El nivel muy alto en estas zonas podría alcanzar entre 42 y 80 milímetros por día. En la región Interandina el rango alto oscila entre 12 y 27 milímetros.
Las zonas marcadas con probables deslizamientos y crecidas de ríos coinciden con áreas de mayor saturación. El monitoreo oficial advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en lapsos cortos. Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento fuerte. El llamado principal es a extremar precauciones en sectores vulnerables.