Lluvias intensas en Ecuador: ¿qué zonas están en mayor riesgo? Aquí el detalle

Las lluvias intensas en Ecuador marcarán varios días consecutivos con precipitaciones de alto y muy alto nivel, según la Advertencia Meteorológica N.º 11 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inahmi). El organismo alertó sobre tormentas, ráfagas de viento y descargas eléctricas en distintas regiones del país. El pronóstico oficial detalla acumulados significativos y posibles afectaciones en vías y zonas pobladas. La alerta estará vigente desde las 12:00 del 15 de febrero hasta las 7:00 del 19 de febrero de 2026.

RELACIONADAS Sercop entra en mantenimiento tras la publicación de proceso por baños en Carondelet

El informe técnico identifica como días más críticos la tarde del 15 y la madrugada del 16 de febrero. También se prevén eventos de fuerte intensidad entre el 17 y el 18 del mismo mes. En ese periodo podrían registrarse precipitaciones de nivel alto y muy alto en varias provincias. El escenario contempla acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

De acuerdo con la advertencia, “es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles”. Además, se advierte que “las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla”. El organismo también anticipa descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte asociadas a tormentas. Se recomienda precaución ante posibles deslizamientos de masa y crecidas de cuerpos de agua en zonas saturadas.

#AdvertenciaMeteorológica #11 | Continuarán las lluvias en amplios sectores del país entre el 15 y el 19 de febrero, con los eventos más relevantes en la región Litoral. 🌦️🌧️⛈️

⚠️ Posibles crecidas de ríos y deslizamientos en zonas susceptibles. pic.twitter.com/LiE34gpBQ1 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 15, 2026

Lluvias intensas en Ecuador: regiones con mayor impacto

Noboa fusiona Inmobiliar con la Presidencia y redefine gestión de bienes públicos Leer más

El escenario previsto responde a varios factores atmosféricos identificados por el organismo técnico. Entre ellos, la convergencia de vientos y humedad desde la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). También se registra divergencia de viento en niveles altos y convergencia en niveles bajos. A esto se suma el calentamiento de la temperatura superficial del mar y la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica.

El mapa de niveles establece cuatro categorías: bajo, medio, alto y muy alto. En el Litoral e Insular el nivel medio se ubica entre 10 y 18 milímetros diarios, mientras que el alto va de 19 a 41 milímetros. El nivel muy alto en estas zonas podría alcanzar entre 42 y 80 milímetros por día. En la región Interandina el rango alto oscila entre 12 y 27 milímetros.

Las zonas marcadas con probables deslizamientos y crecidas de ríos coinciden con áreas de mayor saturación. El monitoreo oficial advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en lapsos cortos. Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento fuerte. El llamado principal es a extremar precauciones en sectores vulnerables.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.