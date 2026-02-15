Expreso
Palacio de Carondelet
Tres baños del Palacio de Carondelet serán intervenidos por trabajos de adecuación funcional y arquitectónica.ARCHIVO EXPRESO

Sercop entra en mantenimiento tras la publicación de proceso por baños en Carondelet

Proceso LICO-PR-2026-001 fija anticipo del 35% y ejecución de obra en 60 días

La Presidencia de la República publicó el 27 de enero de 2026 en el Portal de Compras Públicas un proceso por $113.319,85 para la renovación de dos baños sociales y uno privado en el Palacio de Carondelet, en Quito. Tras difundirse la información, el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) entró en mantenimiento. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial ni de la Presidencia ni del Sercop sobre la situación. El proceso figura en etapa de apertura de ofertas.

El proyecto se denomina “Adecuación funcional y arquitectónica de los baños sociales de la planta alta, baños sociales de la planta baja y del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública”. La contratación corresponde a una obra bajo modalidad de licitación. La adjudicación está prevista para el 24 de febrero. El plazo de ejecución será de 60 días.

De acuerdo con la ficha del proceso LICO-PR-2026-001, el presupuesto referencial no incluye IVA y el financiamiento proviene de recursos públicos. La forma de pago contempla un anticipo del 35% y el saldo contra avance de obra. La vigencia de la oferta es de 90 días. La entidad contratante es la Presidencia de la República.

Página del Sercop entra en mantenimiento
Captura de pantalla del Portal de Compras Públicas donde se visualiza el aviso oficial de mantenimiento del sistema.Captura de pantalla

Renovación en Carondelet bajo modalidad de licitación

El monto referencial asciende a $113.319,85 sin IVA y el esquema financiero fija un anticipo del 35%, con el restante contra avance. El plazo de ejecución será de 60 días desde la firma del contrato. El proceso se mantiene vigente dentro del sistema de compras públicas. Hasta el cierre de esta nota, no hay declaraciones públicas adicionales sobre el mantenimiento del portal.

Licitud de baños de carondelet

La intervención contempla una adecuación funcional y arquitectónica en los baños sociales de la planta alta y baja, así como en el baño del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública. La modalidad de licitación implica la recepción y evaluación de ofertas técnicas y económicas. El contrato establece un cronograma sujeto al cumplimiento de las etapas formales del procedimiento. La adjudicación está calendarizada según el cronograma oficial.

