Fuertes vientos en Cataluña: Cinco heridos graves y un centenar de vuelos cancelados

La octava borrasca del año dejó ráfagas de 105 km/h, varios lesionados e incidentes por caída de árboles y mobiliario urbano

Varias personas se protegen de la lluvia en el noroeste de España.

Los fuertes vientos que afectaron este jueves 12 de febrero de 2026, a zonas del norte y el noreste de España dejaron tres heridos graves en Cataluña, donde las autoridades habían pedido restringir la movilidad hasta que al inicio de la tarde el episodio comenzó a perder intensidad.

El temporal, más intenso en las primeras horas, provocó vientos de hasta 105 km/h en el puerto de Barcelona y numerosos avisos a los servicios de emergencia, principalmente por la caída de árboles, muros o mobiliario urbano, según informó la Protección Civil catalana.

"En total, 86 personas requirieron asistencia sanitaria y 34 fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. De estas, cinco se encuentran en estado grave y una en estado crítico", indicó el servicio en un comunicado.

Este episodio de viento fue considerado como "excepcional" para la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, según subrayó la directora del servicio meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca.

Los fuertes vientos provocaron también la cancelación de 101 vuelos y el desvío de otros 10 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, indicó el gestor de aeropuertos Aena, así como afectaciones en algunas carreteras y líneas ferroviarias, principalmente por caídas de árboles u objetos a las vías.

Octava borrasca del año pierde fuerza

Ante las previsiones meteorológicas, las autoridades de esta región de ocho millones de habitantes enviaron un mensaje de alerta a los ciudadanos en la tarde del miércoles, avisando del peligro al día siguiente.

Igualmente, decidieron la suspensión de la actividad educativa y de la atención sanitaria no urgente, e instaron a restringir en lo posible la movilidad en la región hasta las 20H00.

Pero, ante la mejora de las condiciones, el gobierno regional decidió levantar la restricción de movilidad al inicio de la tarde del jueves.

"El fenómeno va a la baja y así nos lo demuestran los mapas de predicción", anunció la responsable de Interior del gobierno regional, Núria Parlon, en rueda de prensa.

"Ya no le pedimos a la población que no se desplace, pero sí que le pedimos que lo haga con precaución", agregó, especificando que el resto de las medidas sí se mantenían hasta el plazo estipulado.

Esta borrasca, bautizada Nils, la octava que barre la península ibérica desde que se inició el año, está afectando también a otros puntos de Portugal, Francia y España.

Así, el litoral vasco, en el norte español, llegó a estar bajo aviso rojo –"peligro extraordinario"- de la agencia meteorológica nacional por vientos y oleaje, y amplias zonas costeras estaban bajo aviso naranja por los mismos motivos.

Las inundaciones provocaron el derrumbe parcial de un viaducto en la autopista Lisboa-Oporto en Portugal, así como la muerte de un camionero en Francia, donde varias zonas del suroeste se encontraban también bajo alerta roja.

