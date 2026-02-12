Furia de Nils en el suroeste francés: un muerto, un herido y 900.000 casas a oscuras

Ráfagas récord provocan la caída de árboles; alertas por inundaciones, avalanchas y cierre de escuelas en Pirineos Orientales

Personas en un sendero rodeado de una zona inundada en Marmande, suroeste de Francia, el 12 de febrero de 2026, mientras la tormenta Nils provoca inundaciones excepcionales a lo largo del río Garona.

Un camionero falleció en Las Landas y un empleado municipal resultó herido grave en la localidad de Castelsarrasin, también en el suroeste de Francia, al caer árboles sobre sus vehículos debido a los fuertes vientos de la tormenta Nils, que alcanzaron en algunos puntos los 160 kilómetros por hora.

"La tormenta Nils está afectando actualmente al suroeste de Francia. Anoche, una persona murió en las Landas y otra resultó gravemente herida durante una intervención de emergencia en Castelsarrasin después de que un árbol cayera sobre su vehículo", informó el ministro de Interior, Laurent Nunez, en sus redes sociales.

El accidente que causó la muerte al camionero, ocurrido durante la noche del miércoles al jueves 12 de febrero de 2026, en una carretera de cuatro carriles cerca de Dax, fue causado por la caída de una rama de árbol, según un portavoz de la Prefectura (delegación del Gobierno) de Gironda.

El departamento de las Landas estaba bajo alerta naranja por fuertes vientos, y se registraron ráfagas de 162 kilómetros durante la noche en Biscarrosse, en la costa, y de 136 kilómetros en Mont-de-Marsan, en el interior.

Según el periódico Sud-Ouest, que informó primero del incidente, numerosos árboles y cables eléctricos han caído en el departamento, y los bomberos respondieron a más de 200 incidentes en la madrugada.

La Prefectura de Tarn-et-Garonne indicó por su parte que una persona resultó gravemente herida cuando un árbol cayó sobre su vehículo. Se trata de un empleado público local que atendía un incidente en el ejercicio de sus funciones.

Ante esta situación, el ministro de Interior instó a la ciudadanía a "ejercer la máxima vigilancia, limitar sus movimientos y respetar las normas de seguridad locales".

Aproximadamente 900.000 hogares se quedaron sin electricidad en todo el país el jueves por la mañana, según la compañía energética Enedis, que ha movilizado a 3.000 agentes para restablecer el servicio lo antes posible.

Fuertes vientos, inundaciones y avalanchas

La tormenta Nils, descrita por Météo France como "inusualmente fuerte", azotó el suroeste y el sur de Francia, provocando alertas rojas por inundaciones en el río Garona, fuertes vientos en el departamento de Aude y avalanchas en el departamento de Saboya.

Como medida de precaución, hoy se cerraron las escuelas en los departamentos de Pirineos Orientales y Aude. Météo France, que no descarta elevar también a alerta roja los Pirineos Orientales por fuertes vientos, describió el fenómeno como "una tormenta del oeste de fuerza y magnitud inusuales".

La alerta roja por inundaciones para Gironda y Lot-et-Garonne se ha extendido hasta el viernes.

Ante los "vientos tormentosos" y las "importantes inundaciones", el instituto meteorológico también decretó este jueves una treintena de departamentos en alerta naranja por este fenómeno meteorológico "extraordinario" debido al riesgo de inundaciones en tramos de ríos y arroyos.

La tormenta Nils se dirige este jueves hacia el Golfo de León y luego hacia Córcega. Se espera que el episodio finalice el jueves por la mañana en el suroeste, el jueves por la noche en las regiones mediterráneas y posiblemente durante la noche del jueves al viernes en Córcega, según Météo France, que ha hecho un llamamiento a la precaución.

En los Alpes, el instituto meteorológico activó la alerta roja por aludes en el departamento de Saboya y naranja en los de Altos Alpes, Isère y Alta Saboya, donde, debido a las fuertes nevadas, se temen algunas avalanchas de gran tamaño debido a la inestabilidad del manto de nieve.

