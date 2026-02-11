Los agricultores españoles se toman Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Cientos de tractores y agricultores recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta.

Miles de agricultores y ganaderos y cientos de tractores tomaron este miércoles, 11 de febrero de 2026, el centro de Madrid en una protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que, afirman, traerá "competencia desleal" y amenaza a "la soberanía alimentaria".

Llegados en cinco columnas desde diferentes puntos, los tractores convergieron en el centro de Madrid y recorrieron el trayecto entre la plaza Colón y el ministerio de Agricultura.

"No Mercosur, no nuestra ruina", "El campo español no se vende" o "El campo muere" eran algunas de las pancartas que podían verse en la protesta.

"Si el sector primario cae, va a afectar directamente a todos los ciudadanos", explicó a la prensa Miguel Ángel Aguilera, presidente de la organización agraria Unaspi.

"Van a consumir productos de peor calidad, vamos a perder la soberanía alimentaria, no va a haber competencia y van a perder su libertad de poder comprar los productos que quieran llevarse a su casa", añadió Aguilera.

Salvaguardas para agricultores

Según cifras de la prefectura, 367 tractores llegaron a la capital, arropados por 2.500 manifestantes.

Entre tanto, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, firme defensor del acuerdo, lo calificó de "extraordinaria noticia" para Europa y España porque crea "un marco de predictibilidad, de seguridad".

Al mismo tiempo, Sánchez aseguró que se pondrán en marcha "mecanismos de compensación" para los agricultores afectados y "unas salvaguardas agrícolas" para dificultar "la entrada de productos latinoamericanos" si se "considera que pueden dañar de algún modo a nuestros productores".

Los agricultores y ganaderos europeos enmarcan el acuerdo con el Mercosur en unas políticas agrarias europeas que, "lejos de ir dirigidas al campo, estarían acabando con la soberanía alimentaria y provocando grandes diferencias y competencia desleal con países terceros", afirma un comunicado de las organizaciones convocantes de la manifestación en Madrid.

El Parlamento Europeo congeló al menos durante un año y medio la ratificación del acuerdo con el Mercosur, impulsado por la Comisión Europea pero combatido por los sindicatos agrícolas.

Los eurodiputados han llevado el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la legalidad de este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Por el momento no ha tomado una decisión. Algunos países, como Alemania y España, quieren que lo haga y otros no.

El acuerdo con el Mercosur permitirá a la UE exportar más coches, máquinas, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al tiempo que facilita la entrada en Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

