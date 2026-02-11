Tragedia en Canadá: imágenes revelan el tiroteo escolar más grave en décadas

Al menos 10 muertos en Tumbler Ridge: Canadá sufre su peor tiroteo escolar en décadas. El país está en shock

Referencial. Vista de la escuela canadiense donde se registró el tiroteo más grave en décadas

La tranquilidad de Tumbler Ridge, un pequeño municipio de menos de 2.400 habitantes en la Columbia Británica, se vio quebrada este martes 09 de febrero, por un tiroteo masivo que ha dejado, hasta el momento, un saldo de nueve víctimas mortales y 25 heridos. Según la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), el presunto atacante también falleció en el lugar, aparentemente por suicidio, elevando la cifra total de muertos a diez.

El incidente comenzó a las 13:20 hora local, cuando las autoridades recibieron reportes de un tirador activo. Los servicios de emergencia hallaron a seis personas sin vida en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, mientras que una séptima víctima falleció durante el traslado al hospital. En una inspección posterior, la policía localizó otros dos cuerpos en una residencia cercana al centro educativo, consolidando una escena que el superintendente jefe de la RCMP, Ken Floyd, calificó como "dramática".

Investigación en curso y perfil del sospechoso

Aunque las autoridades sospechan que existe un vínculo entre el ataque en la escuela y los hallazgos en la vivienda cercana, Floyd subrayó que aún es prematuro confirmar la naturaleza de esa conexión o precisar cuántos de los fallecidos son menores de edad. Respecto al agresor, la policía envió una alerta masiva a los residentes describiéndolo inicialmente como una mujer con vestido y cabello castaño.

Si bien la identidad ya fue confirmada por los peritos, su nombre y sexo oficial no han sido revelados al público, como tampoco el tipo de armamento utilizado. Cabe destacar que en Canadá la venta de fusiles de asalto —comunes en masacres similares en otros países— está estrictamente prohibida.

El portavoz de la Policía Montada de Canadá ofreció detalles preliminares sobre el tiroteo escolar y los hallazgos en una vivienda cercana Foto: EFE

Una comunidad pequeña sumida en el shock

Para los habitantes de este municipio en las faldas de las Montañas Rocosas, la sensación de seguridad se ha desvanecido. El alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, manifestó su dolor al señalar que, en un pueblo tan unido, las víctimas son vistas como "familia". "Conoceré a cada víctima. Llevo aquí 19 años", declaró tras levantarse la orden de confinamiento.

En la misma línea, el concejal Chris Norbury relató a medios internacionales el impacto de este suceso en una localidad donde habitualmente no se acostumbra a cerrar las puertas con llave, calificando el evento como una tragedia sin precedentes para la región.

Reacciones del Gobierno y luto nacional

La magnitud del ataque —definido por la ministra de Seguridad Pública, Nina Kriege, como el peor en la historia de la provincia— ha provocado una respuesta inmediata del estado. El primer ministro provincial, David Eby, pidió a los ciudadanos "arropar con cariño" a las familias afectadas, mientras se despliegan consejeros de salud mental hacia la zona.

A nivel federal, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó sus condolencias y destacó el coraje de los cuerpos de emergencia. Debido a la gravedad de la situación, Carney suspendió su viaje oficial a la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania para priorizar la atención a la crisis en suelo canadiense.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó sus condolencias por el tiroteo en Tumbler Ridge y destacó el coraje de los cuerpos de emergencia Foto: EFE

Un contraste drástico con la seguridad canadiense

Este evento reabre el debate sobre la seguridad en un país donde los tiroteos escolares de esta escala son casi desconocidos. El último antecedente de esta magnitud data de 1989, con la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal. Las estadísticas reflejan una realidad distinta a la de su vecino del sur: mientras en Estados Unidos existen 121 armas por cada 100 residentes, en Canadá la cifra es de apenas 35.

Como medida de duelo, las escuelas de Tumbler Ridge permanecerán cerradas por el resto de la semana. Larry Neufeld, parlamentario de la zona, calificó el ataque como "profundamente perturbador", reflejando el sentir de una nación que hoy abraza a sus hijos con más fuerza ante una violencia que sentían lejana.

