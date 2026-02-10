Asalto de película en Italia: Comando armado ataca furgones blindados con explosivos

Referencial.La policía italiana resguarda la zona tras el asalto con explosivos a furgones blindados, un hecho que conmocionó al país.

Lo que parecía un control policial rutinario en la vía que une Lecce con Brindisi, al sur de Italia, se transformó este lunes 09 de febrero, en una escena de guerra. Un comando armado ejecutó una emboscada minuciosamente planificada para interceptar dos furgones blindados. Para detener el tráfico y bloquear a las autoridades, los delincuentes incendiaron una camioneta y un camión, creando una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia.

El engaño fue quirúrgico: el grupo utilizó vehículos equipados con luces azules intermitentes para simular ser patrullas reales y obligar a los furgones a detenerse. Una vez inmovilizados, sujetos vestidos de negro e inicialmente confundidos con agentes, abrieron fuego masivo con metralletas y detonaron explosivos en las puertas de los blindados, destruyéndolas por completo.

VIDEO | Un espectacular asalto ha ocurrido en el sur de Italia este lunes: un comando ha atacado dos furgones blindados en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi. pic.twitter.com/8fMciDJMQm — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 9, 2026

Tiroteo y persecución en el sur de Italia

La respuesta de las fuerzas del orden no tardó en llegar, desencadenando un violento enfrentamiento. Según reportes de Il Messaggero, el nivel de agresividad del comando fue extremo: uno de los proyectiles atravesó de lado a lado el habitáculo de un coche patrulla, rozando milagrosamente a los agentes. Incluso un carabinero fuera de servicio que intentó intervenir fue embestido y sacado de la carretera por los asaltantes durante la huida.

La persecución culminó en un tiroteo cerca de la localidad de Squinzano. Aunque gran parte de la banda logró darse a la fuga, los Carabineros confirmaron horas después la detención de dos presuntos implicados.

Operativo de búsqueda a gran escala

Actualmente, las autoridades italianas mantienen un despliegue masivo por tierra y aire para localizar al resto de la organización. La peligrosidad del grupo ha puesto en alerta a la región, dado el uso de armamento de alto calibre y tácticas militares.

Hasta el momento, los reportes oficiales no han precisado si el comando logró sustraer valores de los vehículos intervenidos o si la detonación de los explosivos solo resultó en daños materiales. No obstante, los registros audiovisuales captados por testigos y difundidos por medios locales exponen la magnitud del ataque: en la calzada permanecen vehículos calcinados y restos del blindaje esparcidos, confirmando la violencia de uno de los asaltos más audaces registrados en el sur de Italia en los últimos años.

