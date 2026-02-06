Masacre en Pakistán: 31 muertos tras un atentado suicida en una mezquita

Un brutal ataque suicida sacudió este viernes 06 de febrero, la capital de Pakistán, Islamabad, cuando un terrorista detonó una carga explosiva en la entrada de la mezquita chií Khadija Tul Kubra. Según el último balance gubernamental, la cifra de víctimas asciende a 31 fallecidos y más de 169 heridos. El ataque ocurrió en el sector de Tarlai, al sureste de la ciudad, justo cuando una multitud de fieles se congregaba para las oraciones colectivas del viernes.

Reacción oficial y condena internacional

Tras la explosión, el Gobierno activó el estado de emergencia en los centros médicos capitalinos para atender la masiva afluencia de heridos. El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, calificó el atentado como un "crimen contra la humanidad", mientras que el primer ministro, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación inmediata para hallar a los culpables. La comunidad internacional, encabezada por las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, manifestó su rotundo rechazo ante lo que calificaron como un acto de violencia "abominable".

Antecedentes y vulnerabilidad de la minoría chií

Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría del crimen, la sospecha recae sobre grupos radicales suníes como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que históricamente ha atacado a la minoría chií por considerarla herética. Este suceso evoca el reciente atentado del pasado 11 de noviembre, donde un atacante suicida acabó con la vida de 15 personas también en Islamabad, evidenciando un repunte de la violencia sectaria en una nación de mayoría suní con más de 241 millones de habitantes.

