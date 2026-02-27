¿Cada cuánto es año bisiesto? La razón por la que 2026 tiene solo 28 días en febrero

Febrero de 2026 será un mes común con 28 días, ya que el próximo año bisiesto ocurrirá en 2028

La pregunta que muchos se hacen es si este 2026 febrero tendrá 28 o 29 días. La respuesta es clara: febrero de 2026 contará con 28 días, porque se trata de un año común. El último año bisiesto fue 2024 y el próximo será en 2028, cuando febrero volverá a tener 29 días.

A pesar de que el día extra convierte a febrero en un mes especial, incluso en los años bisiestos sigue siendo el más corto del calendario. En 2026, además, internautas han bautizado a febrero como el “mes perfecto”, ya que sus cuatro semanas se alinean de manera exacta: cada semana comienza en domingo y termina en sábado, algo que no ocurre con frecuencia y que despertó curiosidad en redes sociales.

¿Qué es un año bisiesto y cada cuánto sucede?

De acuerdo con la NASA, la Tierra tarda aproximadamente 365,25 días en dar la vuelta completa al Sol, lo que se conoce como un año solar. Sin embargo, el calendario gregoriano redondea esa cifra a 365 días. Esa fracción de casi seis horas que se “pierde” cada año, acumulada en el tiempo, provocaría un desfase entre las estaciones y los meses.

Para corregirlo, se creó el año bisiesto, que añade un día extra cada cuatro años. Así, febrero pasa de tener 28 a 29 días y el año completo suma 366 días. Este ajuste mantiene sincronizado el calendario civil con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol, evitando que, por ejemplo, la primavera deje de iniciar en marzo con el paso de los siglos.

Según National Geographic, sin este ajuste, cada 12 años el calendario se desfasaría tres días, lo que alteraría la relación entre estaciones y meses. Por eso, los años bisiestos son esenciales para que nuestro calendario siga reflejando fielmente el ciclo solar.

La historia y curiosidades del año bisiesto

El origen del año bisiesto se remonta a la Antigua Roma, cuando Julio César pidió a los astrónomos diseñar un calendario más preciso. Así nació el calendario juliano, que incorporaba un día extra en febrero. Más tarde, el calendario gregoriano perfeccionó este sistema, estableciendo la regla de añadir un día cada cuatro años, con excepciones en los siglos no divisibles por 400.

Una curiosidad es la situación de quienes nacen el 29 de febrero. Estas personas solo pueden celebrar su cumpleaños en la fecha exacta cada cuatro años. En los años comunes, suelen festejarlo el 28 de febrero o el 1 de marzo. Muchos bromean con su edad, diciendo que “solo cumplen años cada cuatro años”, lo que convierte su fecha de nacimiento en un fenómeno único y divertido.

¿Por qué 2026 no es bisiesto?

La regla es sencilla: un año es bisiesto si es divisible entre 4. Sin embargo, los años que son múltiplos de 100 no lo son, a menos que también sean divisibles entre 400. Por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, pero el 2100 no lo será.

En el caso de 2026, al no ser divisible entre 4, se trata de un año común. Por eso, febrero tendrá 28 días exactos y el calendario anual contará con 365 días. El próximo ajuste llegará en 2028, cuando febrero volverá a extenderse a 29 días y el año tendrá 366 días.

