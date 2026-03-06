Casi 50 unidades de bomberos combaten incendio de máximo nivel en depósito de Miami

Las llamas en una bodega cerca del Hard Rock Stadium generan una nube de humo negro; bomberos trabajan desde tierra y aire

El equipo de bomberos y rescate de Miami-Dade permanece en la escena del incendio del almacén.

Casi 50 unidades de bomberos combaten un incendio de nivel 5, el máximo grado de alerta, en una bodega en Miami, Florida (sur de Estados Unidos) donde la sequía ha propiciado este tipo de siniestros en 2026, por lo que las autoridades pidieron a los vecinos resguardarse ante el humo.

El Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade informó del despliegue de 48 unidades, incluyendo por aire, en la bodega industrial en la zona de Miami Gardens, cerca de 3 millas (casi 5 kilómetros) al oeste del Hard Rock Stadium, donde aún no se reportan víctimas y se desconoce el origen de las llamas.

"Los equipos están trabajando en extinguir el fuego. Debido a preocupaciones de integridad estructural, se iniciaron operaciones defensivas, con múltiples unidades aéreas atacando las flamas desde arriba para extinguir el fuego", indicó el organismo en sus redes sociales.

Las imágenes compartidas por los bomberos muestran una nube negra que se extiende por el cielo, por lo que las autoridades alertaron de "condiciones de humo" que podrían impactar a las personas con problemas respiratorios.

Por ello, recomendaron a los residentes resguardarse en lugares cerrados, cerrar sus puertas y ventanas.

Los Bomberos de Miami-Dade (#MDFR) siguen trabajando para extinguir el incendio de quinta alarma en el almacén ubicada en la cuadra 20600 de Northwest 47th Avenue.



Las operaciones continuaron durante la noche para contener el incendio en la estructura y evitar que se propagara… pic.twitter.com/iMXjcnMjqJ — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) March 6, 2026

Sequía extrema empeora crisis

El incendio alcanzó una alarma de nivel 5, la máxima posible, lo que implica que es una emergencia severa que involucra infraestructura mayor, como edificios y fábricas, que requiere movilizar grandes equipos.

Este incendio ocurre en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y la semana pasada surgió un incendio en la zona natural de los Everglades que ya ha afectado más de 35.000 acres (por encima de 14.000 hectáreas).

El fuego en los Everglades, una reserva en la que viven especies en peligro como panteras, caimanes y cocodrilos, se ha contenido en un 53 % y ya ha costado un estimado de 4,5 millones de dólares, de acuerdo con el National Interagency Fire Center (NIFC) del Gobierno federal.

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado 50 % más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.900, según datos del NIFC.

