Calles inundadas y árboles caídos en Guayaquil por el fuerte temporal

La ciudad soportó intensas precipitaciones acompañadas de fuertes descargas eléctricas entre el viernes 20 y sábado 21

En las calles Los Ríos y Argentina, en el suroeste de Guayaquil, se registró acumulación de agua este sábado 21 de febrero.

La época invernal se impone con fuerza en Guayaquil. Entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de febrero, la ciudad soportó intensas lluvias acompañadas de fuertes descargas eléctricas, a día seguido.

Guayaquil soportó más de 12 horas lluvias intensas, en las que se ha registrado acumulaciones superiores a 150 litros de agua por metro cuadrado en los últimos días en diversas zonas de la urbe, según la empresa pública municipal de seguridad, Segura EP.

Las precipitaciones comenzaron pasadas las 18:00 del viernes 21 en sectores como las avenidas Carlos Julio Arosemena, de las Américas, Francisco de Orellana (norte), 25 de Julio, vía Perimetral (sur), entre otras.

Según la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, en más de 50 puntos de la ciudad se reportó acumulación de agua. Técnicos de Emapag e Interagua acudieron a algunas de esas zonas con vehículos hidrocleaners para realizar tareas de desfogue.

Algunas zonas anegadas por las intensas precipitaciones fueron: José Mascote y Pedro Pablo Gómez, avenida Quito y San Martín, General Gómez y Lizardo García, Carchi y Modesto Chávez Franco (centro y suroeste); así como el bloque 2 del Fortín, las calles Honorato Vásquez, Modesto Luque, la manzana 110 de Pascuales (noroeste).

Árboles caídos por lluvias en Guayaquil

Las fuertes lluvias en Guayaquil también provocaron la caída de árboles en Lorenzo de Garaycoa y avenida 9 de Octubre (centro), en la avenida José de la Cuadra (sur), y en la avenida Roberto Serrano, en la ciudadela Floresta 3, también en el sur.

Las fuertes descargas eléctricas también generaron temor en la ciudadanía. Estos episodios, con truenos, relámpagos y rayos, se extendieron durante la madrugada y alteraron el sueño de decenas de porteños.

Un árbol cayó en la avenida José de la Cuadra, en Las Acacias, sur de Guayaquil. FRANCISCO FLORES

"A las 2 de la mañana sonaron muy fuerte. Cerramos las ventanas y todos nos reunimos en un cuarto, apagamos todo porque esas son las recomendaciones. Pero parecía que caían los rayos muy cerca. Sí estuvimos asustados", manifestó Lorena Cuenca, residente en la décima etapa de la ciudadela Alborada.

En esta zona de Guayaquil también se evidenció acumulación de agua y la caída de un árbol, lo que causó problemas a los vecinos.

El cielo se iluminó primero… segundos después, el estruendo sacudió Guayaquil 🌩️⚡

Un trueno tan fuerte que hizo vibrar ventanas en varios sectores.

Cuando el sonido llega casi inmediato al destello, la descarga cayó muy cerca.

Precaución y mantente en lugar seguro. pic.twitter.com/BzfBX3Qagu — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) February 21, 2026

