Psy investigado por recibir medicamentos psicotrópicos sin receta presencial

Psy, el famoso cantante surcoreano que alcanzó la fama mundial con su hit Gangnam Style, se encuentra en el ojo del huracán. La estrella del k-pop ha sido investigada por presuntamente recibir medicamentos psicotrópicos sin cumplir con las normas médicas de Corea del Sur.

En ese país asiático, la ley exige que las recetas se expidan solo tras consultas presenciales y que sean recogidas únicamente por el paciente.

Investigación a Psy por medicamentos psicotrópicos

El cantante, cuyo nombre real es Park Jae-sang, ha sido acusado de recibir Xanax y Stilnox desde 2022 hasta hace poco tiempo sin acudir físicamente a consultas médicas. Según los reportes, las recetas fueron recogidas por su representante y otras personas.

Ese gesto viola directamente la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur. Estos medicamentos, utilizados para tratar trastornos del sueño, ansiedad y depresión, requieren supervisión directa por su alto potencial de dependencia y riesgo de adicción.

La versión de Psy y su agencia

A través de un comunicado oficial, Psy reconoció que “recibir los medicamentos de un tercero fue un claro error” y que actuó “parcialmente mal”.

Sin embargo, su agencia, P Nation, aclaró que el artista padece un trastorno crónico del sueño y que siempre ha tomado la medicación bajo supervisión médica.

“Nunca hubo recetas por encargo, pero un tercero sí recibió los medicamentos en su nombre en algunos casos”, explican. La policía de Seúl continúa revisando los registros antes de decidir si citará a Psy para declarar.

El legado de Gangnam Style

Psy no es solo noticia por estos hechos recientes; su impacto en la música pop es innegable. Gangnam Style, lanzado en 2012, revolucionó la industria musical.

De hecho, es el primer vídeo de YouTube en superar los 1.000 millones de visitas, alcanzando hoy más de 5.600 millones. Su estilo y humor rompieron barreras y lo convirtieron en un referente del K-pop a nivel global.

Controversias pasadas y conexiones con YG Entertainment

Esta no es la primera vez que Psy se ve envuelto en polémicas. En 2019 fue citado a declarar por su vínculo con Yang Hyun-suk, fundador de YG Entertainment, la discográfica que impulsó su carrera durante ocho años.

La investigación estaba relacionada con un escándalo de prostitución y coacción a una trabajadora. Aunque Psy no fue imputado, el caso dejó su nombre nuevamente en los titulares internacionales y recordó que incluso las superestrellas del K-pop enfrentan la estricta vigilancia mediática de Corea del Sur.

