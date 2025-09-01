Post Malone lanza su nueva marca Austin Post Apparel en un Fashion show en París

Si pensabas que Post Malone solo sabía romperla en los charts, espera a ver lo que acaba de hacer. El cantante, ese que nos hace vibrar con sus mezclas de hip-hop, rock y country, acaba de lanzar su propia marca de ropa, Austin Post Apparel. Y para debutar, ¡nada menos que en París! ¿A quién se le ocurre? Pues a él..

¿Por qué París?

Porque a Posty le encanta. Lo dijo así de claro al terminar el desfile: “Amo esta jodida ciudad. Vinimos anoche a la WWE y fue una locura. Es tan divertido estar aquí... ¿Por qué no traer la Bud Light y las buenas vibras a los amigos de París?”. Y así fue, llenó de aire texano El antiguo rancho del gran Karl Lagerfeld. Toda una declaración de intenciones.

¿Y qué nos vamos a encontrar en esta ropa?

Olvídate de las pasarelas pretenciosas. Esta colección es Post Malone 100%: puro estilo western pero para el día a día. Hablamos de jeans cómodos para trabajar, chaquetas de mezclilla con estrellas bordadas, camisas de cuadros, y esas chaquetas de cuero con flecos que tanto le gustan. Ropa de verdad, para gente real. Él mismo lo explica: “Intentamos que sea accesible, que sea resistente. Que la gente lo use, lo disfrute y lo guarde durante años”. O sea, inversión, no solo moda fugaz.

El momento más épico

Imagínate: suena Neil Young, los modelos (una mezcla de parisinos cool y cowboys de verdad) desfilan con sus botas de avestruz y hasta con espuelas. Y de repente, ¡un caballo precioso hace su entrada en la mansión! Fue tan auténtico y tan suyo, que el público estalló en aplausos cuando Posty salió a saludar, vestido de denim de pies a cabeza y con su sonrisa plateada brillando.

La gran pregunta: ¿Dónde la compro?

Aquí viene lo mejor. Cuando le preguntaron, con toda su naturalidad, él soltó: “¡Buena pregunta! Me gustaría saberlo, jajaja”. Pero tranqui, que hay esperanza: han anunciado que abrirán una tienda temporal (pop-up) en Nueva York muy pronto. Así que esten atentos.

Post Malone no vino a jugar. Austin Post Apparel es la materialización de su estilo único y su amor por la autenticidad. Si te gusta su música, seguro que te va a encantar su ropa. Porque, al final, como él dice: “Es lo que yo uso”. Y si a él le queda tan bien, ¿por qué no a nosotros?

