Post Malone lanza su nueva marca Austin Post Apparel en un Fashion show en París
Post Malone presenta su marca de ropa, Austin Post Apparel, en un espectacular fashion show en Francia
Si pensabas que Post Malone solo sabía romperla en los charts, espera a ver lo que acaba de hacer. El cantante, ese que nos hace vibrar con sus mezclas de hip-hop, rock y country, acaba de lanzar su propia marca de ropa, Austin Post Apparel. Y para debutar, ¡nada menos que en París! ¿A quién se le ocurre? Pues a él..
¿Por qué París?
Porque a Posty le encanta. Lo dijo así de claro al terminar el desfile: “Amo esta jodida ciudad. Vinimos anoche a la WWE y fue una locura. Es tan divertido estar aquí... ¿Por qué no traer la Bud Light y las buenas vibras a los amigos de París?”. Y así fue, llenó de aire texano El antiguo rancho del gran Karl Lagerfeld. Toda una declaración de intenciones.
¿Y qué nos vamos a encontrar en esta ropa?
Olvídate de las pasarelas pretenciosas. Esta colección es Post Malone 100%: puro estilo western pero para el día a día. Hablamos de jeans cómodos para trabajar, chaquetas de mezclilla con estrellas bordadas, camisas de cuadros, y esas chaquetas de cuero con flecos que tanto le gustan. Ropa de verdad, para gente real. Él mismo lo explica: “Intentamos que sea accesible, que sea resistente. Que la gente lo use, lo disfrute y lo guarde durante años”. O sea, inversión, no solo moda fugaz.
El momento más épico
Imagínate: suena Neil Young, los modelos (una mezcla de parisinos cool y cowboys de verdad) desfilan con sus botas de avestruz y hasta con espuelas. Y de repente, ¡un caballo precioso hace su entrada en la mansión! Fue tan auténtico y tan suyo, que el público estalló en aplausos cuando Posty salió a saludar, vestido de denim de pies a cabeza y con su sonrisa plateada brillando.
Áxel, la pareja de Valeria Gutiérrez, quiere ser cura cuando tenga 60 añosLeer más
La gran pregunta: ¿Dónde la compro?
Aquí viene lo mejor. Cuando le preguntaron, con toda su naturalidad, él soltó: “¡Buena pregunta! Me gustaría saberlo, jajaja”. Pero tranqui, que hay esperanza: han anunciado que abrirán una tienda temporal (pop-up) en Nueva York muy pronto. Así que esten atentos.
Post Malone no vino a jugar. Austin Post Apparel es la materialización de su estilo único y su amor por la autenticidad. Si te gusta su música, seguro que te va a encantar su ropa. Porque, al final, como él dice: “Es lo que yo uso”. Y si a él le queda tan bien, ¿por qué no a nosotros?
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!