Millonario empresario le roba una gorra a un niño en el US Open

Piotr Szczerek, director ejecutivo de la empresa polaca Drogbruk en el momento que le arrebata la gorra al niño.

Piotr Szczerek, director ejecutivo de la empresa polaca Drogbruk, se convirtió en tendencia internacional después de que se viralizara un video en el que se le ve tomando una gorra destinada a un niño durante el torneo de tenis US Open.

¿Cómo le robó la gorra al niño Piotr Szczerek?

El incidente ocurrió al finalizar un partido del tenista Kamil Majchzark, quien se acercó al público para firmar autógrafos y regalar su gorra a un niño. Sin embargo, Szczerek la tomó antes que el menor y la guardó en el bolso de una acompañante. El niño quedó sorprendido y sin posibilidad de reclamar.

El momento fue difundido en redes sociales, generando críticas contra el empresario. Usuarios de internet identificaron a Szczerek y lo señalaron públicamente. Su nombre y el de su compañía se convirtieron en tendencia, lo que llevó al empresario a desactivar sus perfiles en redes sociales.

El empresario defendió haberle arrebatado la gorra

De acuerdo con capturas compartidas en la plataforma Gowork, vinculada a pequeñas y medianas empresas en Polonia, el empresario habría escrito varios comentarios sobre el hecho. En uno de ellos se le atribuye la frase: “Como siempre he dicho, en la vida se va por orden de llegada. Entiendo que a algunos no les guste, pero por favor, no armemos un escándalo mundial con la gorra. Es solo una gorra. Si fueras más rápido, lo tendrías”.

En otro mensaje, presuntamente amenazó con acciones legales: “Les recuerdo que insultar a una figura pública conlleva responsabilidad legal. Todos los comentarios ofensivos, calumnias e insinuaciones se analizarán para la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales”.

La historia tuvo un final feliz

La autenticidad de estos mensajes no ha sido confirmada y la empresa Drogbruk no ha emitido un pronunciamiento oficial. Tampoco la federación de tenis de Polonia, de la cual Szczerek es patrocinador, ha declarado sobre el tema.

Por su parte, Kamil Majchzark localizó posteriormente al niño afectado, convivió con él y su familia y le entregó otra gorra.

