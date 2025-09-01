Fifth Harmony vuelve al escenario durante el concierto de Jonas Brothers

Las Fifth Harmony vuelven a cantar juntas después de siete años, las redes se reactivan y Camila Cabello brinda su apoyo

Jonas Brothers sorprendió a sus fans en uno de sus conciertos en Dallas, Texas, el pasado 31 de agosto. Esta presentación forma parte de su gira Jonas20: Greetings from Your Hometown, una celebración de 20 años de carrera musical.

Las sorpresas se vieron con la aparición de Demi Lovato, que hizo resurgir emociones entre los seguidores, y como si fuera poco, ahora fue el turno de Fifth Harmony, quien brilló en el escenario: Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui interpretaron dos de sus mayores éxitos, Work From Home y Worth It.

La actuación inesperada desató gritos y ovaciones por parte del público, marcando el primer show en conjunto del cuarteto desde 2018. Sus redes sociales se reactivaron, y MTV publicó: "Es un gran día para ser Harmonizer", además de solicitar que regresen las cuentas de fans y compartan contenido diario.

Sin Camila Cabello, pero con mucha fuerza

Lamentablemente, Camila Cabello (ex miembro de Fifth Harmony) no formó parte del espectáculo. ¿Cuál fue la razón? Compromisos profesionales en Sídney, Australia. Según la cuenta de X (antes Twitter), Pop Base, la cantante cubana brinda su apoyo al grupo mediante comentarios de aprecio.

Pero Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke, vestidas de negro y respaldadas por una espectacular iluminación, lograron que el público vibrara con la interpretación de sus icónicos temas. La emoción de miles de fans fue evidente.

También se dieron tiempo para agradecer públicamente a los Jonas Brothers. Y no es para menos. Además compartieron en redes sociales su felicidad por volver a cantar juntas.

Jonas Brothers no se quedó atras. Subió un divertido video a sus redes horas después del show, marcando la segunda presentación que regala sorpresas al público.

El concierto corresponde a la segundo de sus giras. ¿Será que en el siguiente sorprenderán a los fans con otra actuación especial? La próxima fecha está prevista para el 17 de octubre en Austin, Texas.

