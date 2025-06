Jonas Brothers reducen aforos en su gira por baja venta de boletos

Kevin, Joe y Nick están celebrando 20 años desde que comenzaron su carrera musical, pero no todo está siendo como lo soñaron. La gira Jonas20: Greetings from your hometown, con la que recorrerán 51 ciudades de Estados Unidos y Canadá, ha comenzado con el pie izquierdo.

A pocos días del arranque en Nueva Jersey, los hermanos se han visto obligados a cambiar los planes en seis ciudades clave: Los Ángeles, Filadelfia, Detroit, Dallas, Washington y Chicago.

El motivo: la baja venta de entradas. Grandes recintos como el Dodger Stadium (Los Ángeles), con capacidad para 56.000 personas, han sido reemplazados por otros de menor aforo como el Intuit Dome, que apenas acoge a 18.000.

Los conciertos se mantienen en las fechas previstas, pero los boletos previamente adquiridos fueron cancelados automáticamente, obligando a los fans a comprarlos de nuevo. Las críticas no se hicieron esperar.

Fans molestos y un cambio sin disculpas

El enfado del público ha sido evidente en redes sociales. Muchos seguidores han acusado a los Jonas Brothers de no dar la cara ni ofrecer una disculpa oficial.

“Anuncian un nuevo sencillo en lugar de pedir perdón por cancelar entradas”, escribió una fan en X, haciendo referencia a la publicación del tema No Time To Talk justo cuando estallaba la polémica.

La situación ya había ocurrido en su gira europea en 2024, que fue pospuesta sin mayores explicaciones. Aunque los hermanos agradecieron el apoyo de sus fans, la falta de transparencia dejó un mal sabor entre quienes ya tenían vuelos y hoteles reservados. En esta ocasión, la historia se repite en casa.

¿Nostalgia insuficiente?

Pese a seguir siendo nombres conocidos, la realidad es que el furor por los Jonas Brothers ya no es el mismo. La falta de llenos totales en recintos emblemáticos como el Palau Sant Jordi en Barcelona, donde se presentarán en septiembre, es una muestra clara.

Su último álbum aún no ve la luz, y los sencillos lanzados en 2025 no han superado los 35 millones de reproducciones, lejos de los hits anteriores como Sucker, con más de mil millones.

El desgaste también se nota en los proyectos individuales: Nick finaliza su paso por Broadway, Joe lanzó un álbum en solitario en mayo, y Kevin se enfoca en su familia. Aunque afirman que lo mejor está por venir, muchos fans se preguntan si la nostalgia por Disney Channel puede seguir sosteniendo su carrera como banda.

Entre romances, reencuentros y conflictos

La historia de los Jonas Brothers no solo ha estado marcada por la música. También lo ha estado por los conflictos fraternales, rupturas amorosas y decisiones empresariales. Nick fue el primero en plantear la separación en 2013, y su regreso en 2019 fue recibido con entusiasmo, reforzado por sus esposas -Sophie Turner, Priyanka Chopra y Danielle Jonas- en el videoclip de Sucker. Pero el encanto parece desvanecerse.

Sus romances de juventud fueron titulares: Nick con Miley Cyrus, Selena Gomez; Joe con Taylor Swift y Demi Lovato. Y aunque su historia personal ha alimentado el mito, hoy parece pesar más que sumar.

En definitiva, los Jonas Brothers siguen siendo un nombre fuerte, pero los síntomas de desgaste son evidentes. De ídolos de masas a artistas que buscan reinventarse, esta gira podría marcar un antes y un después en su trayectoria. ¿Podrán reconquistar al público que los vio crecer o será este el comienzo de un adiós silencioso?

