Alejandro Sanz: La primera comunión de sus hijos tuvo a su ex Ivet Playà de fondo

El pasado sábado debía ser un día de alegría para Alejandro Sanz. Dylan y Alma, sus hijos menores con Raquel Perera, hicieron la Primera Comunión en un entorno lleno de amor, familia y recuerdos compartidos.

Pero lo que debía ser un momento entrañable quedó en algo eclipsado por una tormenta mediática que golpea fuerte al artista: las explosivas declaraciones de Ivet Playà, una exfan convertida en exempleada que acusa al cantante de comportamiento inapropiado durante una supuesta relación íntima entre ambos.

La ceremonia se celebró en la finca extremeña El sueño de los Parrales, el mismo lugar donde Sanz se casó con Raquel en 2012. Allí, rodeado de seres queridos -incluida su actual pareja Candela Márquez y su hija mayor Manuela-, intentó encontrar algo de paz en medio de la tormenta.

Manuela, por su parte, compartió imágenes del evento. En ellas quedan muy claros la calidez y el cariño familiar. Pero, aun así, el contexto sigue siendo complicado y bastante incómodo.

Las acusaciones de Ivet Playà: de fan a denunciante

Ivet Playà, quien había trabajado para Sanz y asegura haber tenido una relación con él, habló en el programa ¡De Viernes! de Telecinco. Allí, relató una historia que ha impactado a sus seguidores: según ella, el vínculo comenzó en septiembre de 2023, cuando fue ella quien tomó la iniciativa.

Describe situaciones embarazosas y un trato despectivo por parte del artista. “Me dijo que olía a alcohol con mala cara. Sentí humillación”, afirmó. La acusación más dura llegó cuando calificó al cantante como un “depredador sexual” y definió su experiencia como una “pesadilla”.

Las redes sociales estallaron y los medios no tardaron en hacerse eco. El equipo de Sanz respondió con un comunicado que el propio cantante compartió en Instagram. “Tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, adultos compartiendo cariño y libertad. Qué pena que este sentimiento se haya roto”, escribió, en lo que muchos interpretaron como una respuesta emocional pero poco concreta.

Ah, que la tía que funó a Alejandro Sanz lo hizo porque este no se dejó los cuartos en invertir en unos negocios de la piba JAKJAAJAJAJAJSJSJS.



Sinvergüenza histórica. pic.twitter.com/WMzbmCZKmI — Rеvеn (@RevenRV) June 17, 2025

La presión mediática y el refugio en la familia

En medio del escándalo, Sanz ha optado por protegerse rodeado de quienes más quiere. Además, de sus fans, que le han demostrado un apoyo incondicional con todo tipo de mensajes, también (y por sobre todo) está su familia.

Es por eso que la celebración religiosa de Dylan y Alma no solo fue una ocasión especial, sino un gesto de resistencia emocional. Allí se lo vio feliz, en la finca de Jarandilla de la Vera, un lugar muy simbólico para él, intentó pasar página al menos por un día. Su buena relación con Raquel Perera quedó nuevamente de manifiesto: ambos han demostrado, pese al divorcio, su compromiso inquebrantable como padres.

Las imágenes compartidas por Manuela mostraron a los hermanos vestidos para la ocasión, el entorno natural de la finca y la elegancia de la celebración. La joven, siempre discreta, también quiso enviar un mensaje claro: la familia está unida. Y esa imagen, en tiempos de crisis, es más poderosa que cualquier comunicado.

Candela Márquez, el gran apoyo de Alejandro Sanz en plena tormenta mediática

En medio de la controversia por las declaraciones de Ivet Playà, Alejandro Sanz ha encontrado refugio en su pareja, la actriz española Candela Márquez. Contra todo pronóstico y pese a la presión mediática, no hay crisis entre ellos. Al contrario, según confirmó la revista ¡Hola!, su entorno asegura que están más unidos que nunca: “El amor resiste la tormenta”.

Candela, conocida por su papel en Aída, ha demostrado ser un pilar fundamental en la vida del cantante. Desde que oficializaron su relación en noviembre de 2024, en la alfombra roja de los Latin Grammy, no han dejado de mostrarse cómplices.

Sanz ha compartido mensajes públicos llenos de afecto, como el que publicó en San Valentín: “La clave, en todo, siempre será la armonía… te amo”.

Tras relaciones mediáticas y turbulentas, parece que el intérprete de Corazón partío ha encontrado la calma y el apoyo que tanto necesitaba.

¿Nuevo capítulo en la vida del artista?

El escándalo con Ivet Playà ha puesto a Alejandro Sanz bajo una luz incómoda. No es la primera vez que el cantante atraviesa una etapa turbulenta -hace solo un año confesaba su batalla contra la ansiedad-, pero esta vez las acusaciones tocan un plano mucho más delicado y sensible. Aún no se conocen acciones legales concretas por parte de ninguna de las partes, pero el impacto reputacional ya es evidente.

Mientras tanto, el artista parece decidido a aferrarse a lo que más le importa: sus hijos, su familia, su pareja, sus fans y su música. La finca de Cáceres, donde cultiva su huerto y cría gallinas, ha sido su refugio creativo y personal en más de una ocasión. Quizá ahora vuelva a serlo.

El tiempo dirá si Alejandro Sanz sale fortalecido de esta situación. Por ahora, lo cierto es que su vida personal y profesional atraviesa un punto de inflexión, donde las luces del escenario se combinan con las sombras de la controversia. Y en ese delicado equilibrio, el artista deberá encontrar su propio camino.

