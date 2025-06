¿Corazón partío? La polémica de Alejandro Sanz por acusaciones de una exfanática

La joven española Ivet Playà realizó el domingo pasado unas declaraciones contundentes a través de su cuenta de X, en las que acusó al cantante Alejandro Sanz, de 56 años, de haberse aprovechado de ella cuando apenas tenía 18 años.

Playà reveló que la relación comenzó a través de redes sociales, donde inicialmente mantenían conversaciones que, con el tiempo, derivaron en una relación secreta e íntima con el reconocido intérprete español.

Declaraciones de Ivet Playà

En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la joven española Ivet Playà ha compartido su testimonio sobre una presunta relación secreta con el cantante Alejandro Sanz, iniciada cuando ella tenía solo 18 años y él 49.

El metraje comienza con una frase “Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Esto es por la niña que fui, pero, sobre todo, por la mujer que soy hoy”.

Según su relato, todo comenzó en 2015, cuando el artista le envió mensajes privados y comenzó a interactuar con sus publicaciones en redes sociales. “Me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, me mandara mensajes privados y comentara mis fotos”, afirmó Playà.

Para respaldar su testimonio, la joven incluyó en el video capturas de pantalla que muestran likes, fotografías junto al cantante y momentos de los conciertos del cantante, publicadas en Instagram. También narró cómo esos mensajes la llevaron a su primer encuentro privado con el artista.

“Quedamos por primera vez cuando yo tenía 18 años, él tenía 49. Para mí, ha sido muy duro saber que Alejandro sabía lo que yo era: una niña”, expresó Ivet Playà, a modo de explicación.

Playà revela que, cuando tenía 22 años, Alejandro Sanz la contrató para formar parte de su equipo de trabajo. “Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar, en Barcelona, para mudarme sola a Madrid porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él”.

Sin embargo, según la joven declara que, el vínculo que nació en el entorno profesional evolucionó hacia una relación íntima y sexual, un giro que marcó un antes y un después en su vida. “Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”

En la actualidad, en el metraje difundido, Ivet se expresa con firmeza y deja en claro su sentir respecto a las actitudes que mantuvo Alejandro Sanz con ella.

“Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada e incluso sucia”, declara. Aunque admite haber sentido algo especial por el cantante, enfatiza que no intenta justificar sus acciones, ya que, en sus propias palabras menciona que, “lo que él hizo traspasa los límites de lo moral y lo humano”.

Por si fuera poco, conmovida por su decisión de hablar públicamente sobre lo acontecido entre el cantante y ella, Ivet incluye en su video un fragmento de una entrevista que Alejandro Sanz concedió en marzo a la revista Vanity Fair. En ella, el cantante afirmaba que una parte de sí mismo “puede llegar a ser peligrosa y suele llevarse por delante a la gente cuando trata de huir de los problemas”.

La joven española reprocha las actitudes del artista, afirmando: “Él vive en una realidad paralela, cree que está por encima del bien y del mal, que la gente lo consiente y que nadie es capaz de hacerle frente a sus acciones”.

Más adelante, Ivet continúa: “Conmigo no se firmó ni un papelito. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Conmigo se ha equivocado hasta el final”.

Tras la viralización del video, Ivet ha aclarado que su intención no es acusar legalmente a Alejandro Sanz, sino compartir una experiencia personal que, según afirma, marcó su vida. Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha hecho declaraciones oficiales en respuesta a las afirmaciones de Ivet Playà, quien lo ha colocado en el centro de una fuerte polémica.

