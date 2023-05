Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz, compartió recientemente en Twitter un mensaje que dejó preocupados a muchos sus fans. Algunos se preguntan sobre cuál sería el motivo, incluso se especula un tema de su salud emocional.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

La madrugada del pasado sábado compartió con sus seguidores. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Sé que hay gente que se siente así. Estoy trabajando para que se me pase. A veces no quiero ni estar, literalmente".

EXPRESO recurrió a expertos en psicología para profundizar que habría detrás del mensaje del cantante. La psicóloga clínica Katherine Alcívar, que aborda temas de ansiedad y depresión, menciona que todos pasamos por momentos de desgaste mental, físico y emocional y que los artistas por la naturaleza de su trabajo lo viven con frecuencia.

Agrega que el mensaje de Alejandro invita a reconocer que estos episodios de tristeza y cansancio son de humanos y "muchas veces necesarios, para aprender a parar en el momento indicado, aprender a pedir ayuda y reconocer nuestra fortaleza en nuestra vulnerabilidad".

¿QUÉ DICEN LOS AMIGOS?

"Esa misma pregunta que me estás haciendo nos la estamos haciendo su círculo más cercano. La verdad es que no tenemos ni idea. Tiene una gira americana con un éxito impresionante, su vida sentimental la vemos, sus hijos están bien... De salud creo que no, lo hemos visto más guapo y mejor cuidado. Él es un hombre muy reservado para sus sentimientos y ha sido una sorpresa enorme porque ha abierto su alma y las palabras que dice por lo menos son inquietantes", declara Miguel Ángel Arenas, uno de sus mejores amigos del cantante a Europa Press.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Los mensajes del cariño de sus fans han dado esperanza a la situación de Sanz, haciéndolo sentir más fuerte en este tiempo de fragilidad. Así lo refleja en su último tuit publicado 3 días después.

Christian Arias Toscano, psicólogo clínico, señala que le parece muy bien que Alejandro Sanz se permita compartir su sentir con la audiencia ya que lo humaniza y "nos acerca a él de forma auténtica, al ser humano más que al cantante. Nos acerca a la persona común y corriente, que también se deprime, se angustia, se estresa o se desestabiliza".

Explicó que los fans tienden a idealizar a los artistas, a creer que por ser figuras públicas tienen la vida perfecta o asegurada pero también son personas que sufren, que se afectan y que muchas veces, por sostener esta imagen idealizada, tienen mayores quebrantos y crisis.