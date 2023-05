El cantante afirma que hay veces que no quisiera estar sobre ningún escenario.

El cantante español Alejandro Sanz, quien ofreció varios shows en Ecuador, en abril pasado, ha sido noticia en estos últimos días tras publicar un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que pasa por un momento difícil.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, empieza comentando el intérprete de Corazón partío en Twitter.

A renglón seguido, reconoció la batalla a la que se enfrenta: “Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”.

Jefferson Machado: conmoción en Brasil por el asesinato del actor Leer más

Finalmente, se dirigió a quienes también atraviesan una crisis emocional: “Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Esto sucede, faltando pocos días para iniciar la gira en su país natal y en el que también deja claro que las redes sociales venden un estilo de vida que no existe y por lo general, muestran situaciones que distan mucho de la realidad.