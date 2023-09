Joe Jonas: "Si no lo escuchas de estos labios, no lo creas"

No es secreto para nadie, a estas alturas, que el cantante y músico Joe Jonas y la actriz Sophie Turner están separados. Sin embargo, las especulaciones continúan.

De acuerdo a medios internacionales como Emol, lo que se comenta es que la estrella femenina de Juego de tronos no habría sido una madre presente, pues prefiere salir de fiesta antes que estar en la casa junto a su familia.

Ante lo expresado, el integrante de los Jonas Brothers -que fue quien solicitó el divorcio tras cuatro años de matrimonio- rompió el silencio, al mejor estilo de la ecuatoriana Úrsula Strenge, para intentar terminar con los rumores. El artista se presentó junto a sus hermanos en el Dodger Stadium de Los Ángeles, en su primera aparición pública desde que se conoció la noticia de su ruptura con Sophie Turner.

El exintegrante de Jonas Brothers reconoció que ha atravesado días complicados, por lo que solicitó a los admiradores que no prestaran atención a los rumores: “Han sido días duros; solo quiero decir ‘mira, si no lo escuchas de estos labios, no lo creas, ¿bueno?’ Gracias a todos por su amor y apoyo, mi familia y yo los amamos”, señaló ante los más de 50 mil asistentes al show.

Luego la banda interpretó Hesitate, la melodía que Joe dedicó a Sophie y la cual habla acerca de curar su dolor, como ella, alguna vez, sanó el suyo.

La pareja lanzó hace unos días un comunicado en que señaló que la decisión de separarse, tras cuatro años de matrimonio, había sido tomada en conjunto.

