Áxel, la pareja de Valeria Gutiérrez, quiere ser cura cuando tenga 60 años

El cantante Áxel (48) no solo es conocido en Ecuador por su música, también fue jurado de Yo me llamo, programa en el que conoció y se flechó de la exreina de belleza y modelo Valeria Gutiérrez, quien aunque va y viene, pasa más tiempo en Estados Unidos. Por eso, el argentino suele viajar seguido a ese país.

En medio de la celebración por sus 25 años de carrera musical y tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Vuelve, el intérprete sorprendió con una confesión inesperada durante una entrevista en el stream Lapré (Telefe): quiere convertirse en sacerdote cuando cumpla 60 años.

“En un momento quería ser cura. Creo que lo voy a hacer. Dios me dio la gracia de tener algunas canciones que calaron muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar, Tu amor por siempre... Soy recreyente en Dios. Yo de chico era monaguillo”, reveló.

Devoto de San Francisco de Asís

Áxel agregó: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea de arriba. Y dije: ‘Yo siempre quise ser franciscano’. Soy devoto de san Francisco de Asís. A partir de los 60, cuando la vida esté más relax, no quiero quedarme con la espina de no haberlo intentado”.

Todavía faltan 12 años para que llegue ese momento y tome la decisión de ser cura. Por ahora disfruta del amor de Valeria, quien acaba de celebrar 26 años de vida, y de los viajes que comparte con ella.

En enero de 2024 puso fin a su relación de 16 años con Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos. Negó que Valeria fuera la causa de la ruptura.

Su conexión espiritual

No es la primera vez que el cantante hace declaraciones que sorprenden. Hace un tiempo habló de cómo se prepara para cuando se avecinen tiempos difíciles o escasez. “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”.

También había hablado de su creencia espiritual y conexión: “Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios".

