Silvana Torres: "No es justo que por intentar dañarme, afecten a mi hermana"

La hermana de la presentadora, Cinthya Rivera obtuvo el título de Señorita Municipalidad en el certamen Reina de Milagro

Silvana Torres y su hermana Cinthya Rivera, quien fue aspirante a reina de Milagro, estuvieron en el ojo del huracán porque se comentó que la presentadora de TC movía sus influencias para que gane.

La gala de elección se desarrolló el sábado 30 de agosto y fue conducida por Michela Pincay e Isaac Delgado. Previamente la presentadora no dudó en dedicarle unas palabras de aliento a su hermana a través de las redes: “A sus 24 años ha demostrado que la verdadera belleza no está solo en el físico, sino en la inteligencia, el trabajo y la capacidad de servir. Es emprendedora, profesional en el mundo de la belleza, excandidata a concejal y promotora de múltiples ferias de emprendedores que han dado oportunidades a muchos. Además, es estudiante de Comunicación Social. Estoy orgullosa de verla brillar con todo lo que representa".

Hasta ahí, todo parecía de color de rosa… Según la página Fuull Farándula, se habría denunciado una supuesta presión de Silvana para que su hermana se llevara la corona. Indignada, la también reportera, respondió a EXPRESIONES: “No es justo que por intentar dañarme, afecten a mi hermana. Es una mentira, me causa tristeza. Vito Muñoz, quien está al frente de estas páginas, es mi compañero de TC, conoce mi honestidad, no debió permitir eso. No es correcto que por atacarme se metan con mi familia”.

Jennifer Sevillano, nueva soberana de Milagro. Cortesía

Rechaza acusación

Silvana expuso (antes de la ceremonia) también su molestia públicamente, aclarando que su respaldo era simplemente el de una hermana orgullosa: “Mi apoyo hacia ella es, como el de cualquier familiar, natural y legítimo. Respeto a las candidatas y rechazo rotundamente cualquier acusación que intente manchar el proceso. Confío en que la verdadera reina se elegirá no por rumores, sino por sus valores, preparación y capacidades. Mi compromiso siempre será con la verdad y con Milagro".

Son medias hermanas

Silvana y Cinthya son hermanas por parte de madre (Jacqueline). “No somos hijas del mismo padre, pero mi padrastro, Vicente, me crió desde los 11 años; lo amo mucho. A mi papá, Luis, no lo veo. Nunca estuvo presente, no se hizo responsable. Hay respeto, no le guardo rencor, pero lo que no nace, no crece”, indicó en una reciente entrevista con EXPRESIONES.

En agosto se cuestionó a la presentadora porque no invitó a ciertos familiares a la fiesta de cumpleaños de su hija, Xaviera. Como expresa el refrán: “Nadie sabe el mal de la olla, solo la cuchara”. Finalmente, Cinthya se convirtió en Señorita Municipalidad, ocupando el tercer lugar. El título de reina recayó en Jennifer Sevillano. Y es que, como bien se dice, el sol sale para todos.

Cinthya Rivera, Señorita Municipalidad. Cortesía

