Avenida Pedro Menéndez suma otra intervención vial antes del invierno

El mantenimiento busca mejorar uno de los tramos con mayor circulación del norte de Guayaquil antes de la temporada invernal.

La vía, según datos oficiales, es una de las arterias más transitadas de Guayaquil.

Tras una serie de requerimientos ciudadanos, la intervención en la avenida Pedro Menéndez Gilbert finalmente se realizará. A través de un comunicado emitido este 12 de diciembre, la dirección municipal de Obras Publicas detalló que se hará una intervención integral enfocada en la remoción de la carpeta asfáltica deteriorada y la colocación de un nuevo pavimento entre el Puente de la Unidad Nacional y el paso elevado de Guayas y Quil.

¿Cuándo se ejecutarán los controles?

Las obras se ejecutarán en horarios nocturnos, con cierres parciales coordinados con la ATM, lo que permitirá que la vía permanezca operativa durante el día. El Municipio resalto que estas labores buscan asegurar mejores condiciones antes de la temporada invernal, cuando la vía suele deteriorarse con mayor rapidez.

Cientos de vehículos circulan a diario por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil. FREDDY RODRÍGUEZ

Como ha venido publicando EXPRESO, la arteria ha sido el blanco de una serie de críticas por el estado de sus vías y el tráfico que soporta.

En diversas ocasiones los usuarios han reportado huecos recurrentes, desgaste acelerado de la calzada y juntas de dilatación en mal estado en los pasos elevados, problemas que han obligado al Municipio a intervenirla en varias ocasiones. Esta reiteración de daños ha convertido en la avenida Pedro Menéndez Gilbert en un punto critico para la movilidad de norte-sur.

Urge más control al tránsito

En el sitio, además, prevalecen las críticas por la falta de sanciones por parte de las autoridades de tránsito. "Es común ver a motociclistas sin casco, volando... Es común también ver a vehículos que invaden carriles y peatones que se lanzan prácticamente a los autos. Hay muchas cosas que mejorar en la Pedro Menéndez. Y habría que hacerlo ya", señaló Mónica Cujilema, conductora de la ciudad.

Este mantenimiento, según informó el Cabildo, se suma a las obras recientes realizadas en los cinco pasos elevados de la avenida, donde se remplazaron juntas de dilatación, se reforzaron barandas y se aplico una limpieza profunda mediante hidrolavado. Con un flujo de 80.000 vehículos diarios y mas de 135.000 ciudadanos que la transitan, las autoridades aseguran que estas mejoras buscan preservar la infraestructura vial y responder a las demandas que los usuarios han expresado reiteradamente.

