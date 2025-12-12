Las mejores playas de la Costa ecuatoriana para visitar en Diciembre 2025: Guía

El inicio de la temporada playera convoca a miles de turistas que buscan relajarse frente al mar

El balneario de Salinas espera a los turistas durante los días de descanso por Navidad y Fin de Año.

Diciembre es uno de los meses más atractivos para recorrer la Costa ecuatoriana. Las temperaturas cálidas, el ambiente festivo y el inicio de la temporada playera convocan a miles de turistas que buscan relajarse frente al mar o vivir experiencias llenas de aventura. Para quienes ya están planificando una escapada en 2025, aquí va una guía con las playas más recomendadas del litoral.

La ruta arranca en Salinas, en Santa Elena, un destino clásico que en diciembre luce un mar más calmado. Su malecón y la oferta hotelera variada lo convierten en un punto ideal para familias, parejas y grupos de amigos. Además, es una base perfecta para explorar playas cercanas como Chipipe o San Lorenzo.

(Te puede interesar: Dónde comprar regalos navideños baratos en Guayaquil 2025)

A una hora y media está Montañita, también en Santa Elena, el balneario favorito de los jóvenes y de quienes buscan un ambiente más vibrante. En diciembre, el clima es perfecto para practicar surf y disfrutar de su vida nocturna. Pese a su fama fiestera, también ofrece rincones tranquilos si se madruga para recorrer la playa o caminar hacia el mirador de La Punta.

Si se busca una experiencia más serena, Ayampe, en Manabí, se ha consolidado como un refugio ideal. Este pequeño poblado, rodeado de vegetación y con un ritmo pausado, atrae a viajeros interesados en el yoga, la observación de fauna y la conexión con la naturaleza. Su playa amplia y limpia es perfecta para largas caminatas al atardecer.

Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil Leer más

Playas en Manabí: aventura y biodiversidad

En el sur de la provincia, Puerto López combina playa con aventura y biodiversidad. Aunque diciembre no es temporada de avistamiento de ballenas, sigue siendo un destino ideal por su cercanía con el Parque Nacional Machalilla y la emblemática playa de Los Frailes, considerada una de las más hermosas del país por su arena clara y aguas turquesas.

Justamente Los Frailes merece mención especial. Dentro de un área protegida, este balneario conserva su paisaje casi intacto. La caminata hasta los miradores y la posibilidad de explorar calas como La Tortuga convierten la visita en una experiencia completa. En diciembre, el clima favorece el color intenso del mar.

También en Manabí, Crucita es un destino atractivo para quienes buscan deportes extremos. Sus vientos constantes permiten la práctica de parapente desde el cerro, con vistas panorámicas que se disfrutan más con el cielo despejado de diciembre. Para los aficionados al mar, es también un buen sitio para bañarse y probar gastronomía local.

A pocos kilómetros, San Jacinto y San Clemente ofrecen un ambiente tranquilo y familiar. Sus playas extensas, menos concurridas que otras de la provincia, son ideales para descansar, degustar mariscos frescos y disfrutar de hospedajes pequeños que conservan la esencia costeña. Luego aparece Canoa, un destino que en los últimos años ha recuperado su dinamismo turístico.

Los balnearios manabitas son puntos atractivos para quienes buscan descansar frente al mar, disfrutar de gastronomía fresca y vivir experiencias que combinan tranquilidad, cultura y naturaleza. ALEJANDRO GILER

Playas de Esmeraldas: recorridos por entornos naturales y diversión

Más al norte, Esmeraldas destaca con sus balnearios reconocidos. Atacames mantiene su ambiente popular y animado; Tonsupa ofrece más comodidad y edificios modernos frente al mar; Same es un refugio de descanso con arena clara; y Mompiche conquista a los surfistas y viajeros que buscan entornos naturales.

Mompiche, en particular, se ha convertido en una joya para quienes buscan desconexión total. Sus manglares, su extensa playa y la cercanía con la Isla Portete (15 minutos en auto) lo vuelven un destino muy completo. En diciembre, el clima cálido invita a explorar en kayak o lanzarse a clases de surf para principiantes.

(Lee también: Playas escondidas y secretas de la Costa ecuatoriana para escapadas inolvidables)

Finalmente, Las Palmas, en Esmeraldas, se consolida como una opción urbana con servicios, restaurantes y áreas de recreación. Es un balneario amplio, con buena infraestructura y un ambiente familiar que lo convierte en una alternativa cómoda para quienes buscan cercanía con la ciudad.

Con tantas opciones en la Costa ecuatoriana, diciembre del 2025 se perfila como un mes ideal para recorrer playas, descubrir nuevos destinos y reencontrarse con el mar. Lo importante es planificar con anticipación, reservar hospedaje y optar por espacios donde se respete el entorno natural.

Turistas se relajan en la playa Las Palmas, en Esmeraldas. LUIS CHEME

General Villamil Playas: cercanía con Guayaquil y oferta gastronómica

En la provincia de Guayas, General Villamil Playas sigue siendo uno de los balnearios más concurridos. Su cercanía con Guayaquil lo convierte en una escapada rápida para familias y grupos de amigos que buscan pasar el día frente al mar sin recorrer largas distancias.

El malecón, con restaurantes y áreas de recreación, complementa una playa amplia donde el ambiente se vuelve más animado conforme avanza la temporada. Además, sus hospedajes y oferta gastronómica lo mantienen como un destino accesible y atractivo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!