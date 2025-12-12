La vida de Carlos Lindao: las claves de la longevidad del hombre de 123 años

El Concejo Cantonal condecoró al último carbonero de El Morro por su historia y vitalidad

Carlos Lindao fue condecorado por el Municipio de Guayaquil el 11 de diciembre.

Carlos Lindao Vera, con 123 años cumplidos, recibió este 11 de diciembre de 2025 el reconocimiento oficial del Concejo Municipal de Guayaquil. El habitante de la parroquia rural El Morro, nacido en 1902, atribuye su extraordinaria longevidad a una vida de trabajo físico constante y una alimentación libre de químicos, aunque el alcalde Aquiles Álvarez bromeó sobre un "secreto" particular durante la sesión solemne.

¿Cuál es el secreto de la longevidad de Carlos Lindao?

La vitalidad de Don Carlos, quien se mantiene lúcido y activo, se fundamenta en dos pilares: su dieta y su oficio. Según relató su familia a EXPRESO en un reportaje anterior, su alimentación ha sido estrictamente natural a lo largo del siglo. Su menú predilecto incluye pescado, concha asada al carbón, sudado de pescado y ceviche de ostiones. "Antes la comida era natural. Por eso la gente vivía más... Ahora todo tiene químicos", reflexiona el centenario.

Carlos Lindao, de 123 años, es el último carbonero del manglar. NESTOR MENDOZA

A esto se suma una rutina física inquebrantable. A sus 123 años, Lindao se levanta a las 05:00. No usa bastón ni lentes, y continúa ejerciendo el oficio de carbonero que aprendió a los 13 años. Su nuera, Anita Jordán, asegura que jamás se ha enfermado de gravedad y que su energía le permite trabajar la madera de barcos viejos para producir carbón, actividad que realiza tras haber dejado de talar mangle por conciencia ambiental y regulaciones.

¿Qué dijo Aquiles Álvarez sobre el "secreto" de Lindao?

Durante la entrega del reconocimiento de congratulación, honor y larga vida, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, protagonizó un momento distendido con el homenajeado. Tras destacar que Lindao "nos inyecta ganas de seguir adelante con buena vibra", el burgomaestre añadió con humor:

"Ya me dijo cuál es el secreto, pero no puedo decirlo (risas). Pero ya se imaginan cuál es el secreto. Voy a aplicarlo, don Carlos. Buen consejo".

El documento entregado por el Concejo destaca que Carlos Lindao lleva sobre sus hombros "más de un siglo de memoria colectiva". Es considerado el último carbonero del manglar, un oficio que sostuvo la economía de hogares guayaquileños antes de la masificación de las cocinas a gas.

Su vida conecta el Guayaquil de inicios del siglo XX con la metrópoli actual. Como reza el texto del reconocimiento municipal: "Él no es solo un guayaquileño, es Guayaquil mismo".

¿Buscará el Récord Guinness?

Con fecha de nacimiento registrada el 17 de octubre de 1902, la edad de Carlos Lindao superaría los registros actuales de longevidad mundial. Actualmente, el Guinness World Records reconoce a personas menores que él como las más longevas vivas.

La comunidad de El Morro y las autoridades locales buscan que su caso sea evaluado oficialmente. De validarse, Ecuador no solo tendría al hombre más longevo del planeta, sino a un "patrimonio humano vivo" que, pese a las adversidades de haber quedado huérfano a los cinco años, ha resistido el paso del tiempo manteniendo su identidad montubia intacta.

Lindao y su familia, junto al alcalde Aquiles Álvarez CORTESÍA

