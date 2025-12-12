La Filarmónica de Guayaquil conquista Francia con una gira histórica

La música académica y popular de Ecuador encontró un nuevo escenario en el viejo continente. La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil completó con éxito una gira de cuatro conciertos en Francia, realizada entre el 4 y el 7 de diciembre, marcando un hito en la proyección cultural de la ciudad bajo la dirección artística de figuras locales e internacionales.

¿Qué ciudades de Francia recorrió la Filarmónica?

Este recorrido, impulsado por la Dirección Filarmónica y de Educación Artística Municipal, no solo llevó el talento guayaquileño a Europa, sino que estableció un diálogo sonoro con agrupaciones francesas como la Association Symphonique de Proximité y el Coro Opera en Campagne.

Delegación que viajó a Francia para la gira. CORTESÍA

Este recorrido, impulsado por la Dirección Filarmónica y de Educación Artística Municipal, no solo llevó el talento guayaquileño a Europa, sino que estableció un diálogo sonoro con agrupaciones francesas como la Association Symphonique de Proximité y el Coro Opera en Campagne.

La gira se desarrolló en escenarios históricos y religiosos, llevando el repertorio desde localidades tradicionales hasta la capital francesa. El itinerario cumplido por los músicos fue el siguiente:

4 de diciembre: Iglesia de Saint Jacques en Illiers Combray.

5 de diciembre: Iglesia de Saint Prest.

6 de diciembre: Iglesia de Saint Hilaire en Nogent-le-Rotrou.

7 de diciembre: Cierre en la Iglesia de Saint Louise en L’Île, en París.

Forsemax desmiente al Sercop tras agresión a prensa: Afirma que su contrato fue legal Leer más

En cada presentación, se fusionó la tradición europea con la identidad musical del Ecuador, permitiendo que el público extranjero conecte con las raíces sonoras de Guayaquil.

¿Qué repertorio y solistas destacaron en la gira?

El maestro Manuel Campos, director de la Orquesta Filarmónica Municipal, participó como director invitado, compartiendo la batuta con el maestro francés Pierre Ledru. Uno de los momentos cumbres fue la intervención del violinista Jorge Saade, director general de la Filarmónica, quien compartió escena con el reconocido violinista francés Gilles Lefevre.

Ambos interpretaron la Sinfonía Concertante para dos violines del compositor Chevalier de Saint George. Además, Saade ejecutó un solo de violín con la Danza Ecuatoriana de Enrique Espín Yépez, llevando la técnica nacional a un nivel de excelencia internacional.

También hubo la interpretación de clásicos del pentagrama nacional. La soprano francesa Lys Nordet unió su voz a la Orquesta Músikaa para interpretar temas emblemáticos como 'Vasija de Barro', 'Aldita' y 'Guayaquil de Mis Amores', generando ovaciones prolongadas en los asistentes.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!