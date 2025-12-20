Crisis en Venezuela: países de la región piden cambios y respeto democrático

El documento expresa una “profunda preocupación” por el deterioro de las condiciones institucionales, sociales y humanitaria

En una declaración conjunta emitida el sábado 20 de diciembre, líderes y altos representantes de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú ratificaron su compromiso con la defensa del orden democrático en la región y manifestaron su preocupación por la situación política, humanitaria y social que atraviesa Venezuela.

(Te puede interesar: El Consejo de Seguridad de ONU se reúne el martes por crisis en Venezuela)

El comunicado, dado a conocer tras una reunión sostenida el 20 de diciembre, subraya la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, instrumento que establece lineamientos para la protección de la institucionalidad democrática en los países del bloque y Estados asociados.

Los jefes de Estado y autoridades firmantes reiteraron su apoyo a la plena vigencia del Estado de Derecho, al fortalecimiento del multilateralismo y a la articulación de mecanismos regionales destinados a promover la democracia, proteger los derechos humanos y resguardar las libertades fundamentales. En su declaración, destacaron además la relevancia de la cooperación intergubernamental para enfrentar desafíos comunes y preservar la estabilidad regional.

Un hombre observa dos buques petroleros que permanecen anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 17 de diciembre de 2025. AFP

Preocupación por la crisis en Venezuela



El documento expresa una “profunda preocupación” por el deterioro de las condiciones institucionales, sociales y humanitarias en Venezuela. Según los firmantes, la grave situación requiere ser atendida en el marco de los compromisos asumidos en el Mercosur, especialmente los establecidos en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

(Te invitamos a leer: Venezuela exige reunión urgente en la ONU tras bloqueo total de Trump a petroleros)

¿Cómo impacta el bloqueo de Trump al petróleo de Venezuela? Leer más

Los países también exhortaron a atender las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU, sobre las denuncias de restricciones a libertades fundamentales y vulneraciones a garantías democráticas en Venezuela. Subrayaron la importancia de permitir que todos los ciudadanos puedan participar en procesos políticos de forma libre, segura y sin presiones.

Finalmente, los firmantes ratificaron su decisión de impulsar una salida pacífica, basada en el restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Enfatizaron que el objetivo es contribuir a una solución que permita superar la crisis venezolana a través de mecanismos constitucionales, diálogo político y respeto a las instituciones.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ