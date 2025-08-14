Iker Casillas y la ecuatoriana Rosa Torres: el like que encendió las redes ya no está

El excampeón del mundo con España habría estado 'galanteando' a la asambleísta ecuatoriana. Aquí la historia completa

Iker Casillas, uno de los emblemas del Real Madrid y de la selección de España.

En el planeta digital, un simple “me gusta” puede convertirse en noticia internacional. El pasado 9 de agosto, la asambleísta ecuatoriana Rosa Torres publicó en Instagram una foto desde un ascensor, vistiendo ropa deportiva, y llamó la atención de sus seguidores cuando, según los "ojos digitales", Iker Casillas, el histórico portero español campeón del mundo en 2010, reaccionó con un “me gusta”.

Lo que parecía un gesto menor en el mundo de las redes, se transformó rápidamente en tema de conversación y se hizo noticia.

Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea y ex candidata a Miss Ecuador 2017, de 29 años combina poder político, belleza y un activo perfil digital que la mantiene en el ojo público. Casillas, con 44 años, retirado del fútbol profesional, ahora se desempeña como empresario y presentador deportivo, pero su fama y su influencia aún pesan en cada interacción que realiza en plataformas como Instagram.

La ahora famoso foto de Rosa Torres que no tiene el me gusta de Iker

La reacción ya no está, que mismo pasó

Lo curioso llegó al 14 de agosto: el supuesto “me gusta” de Casillas ya no aparecía en la publicación. Esto desató una ola de especulaciones: ¿lo retiró él por discreción o simplemente fue un error del algoritmo que confundió a los seguidores? La desaparición del like generó memes, titulares y debates en redes sociales, demostrando que incluso un gesto aparentemente insignificante puede convertirse en un fenómeno global.

A pesar de este misterio, ambos se siguen mutuamente en la red, y la foto de Rosa sigue acumulando comentarios y reacciones de sus seguidores. Para los analistas de redes y los curiosos del amor digital, este episodio ejemplifica cómo la interacción entre figuras públicas de distintos mundos —deporte y política— puede crear historias virales instantáneas.

Sea un guiño intencional o un accidente digital, lo cierto es que la desaparición del “me gusta” de Casillas deja más preguntas que respuestas y confirma que, en la era de las redes sociales, cualquier gesto mínimo puede provocar una tormenta mediática. La mezcla de farándula, fútbol y política nunca había estado tan en la mira de la opinión pública, y este pequeño detalle seguirá dando de qué hablar.

