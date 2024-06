Joaquín Hernández: "Las universidades no están hechas solo para entregar títulos"

El recientemente designado rector de la Universidad Ecotec, Joaquín Hernández, es licenciado y doctor (PhD) en Filosofía. Fue rector de la Universidad Espíritu Santo (UEES). Catedrático, analista internacional y autor de varios libros, es también editorialista de EXPRESO.

Si bien recién hace dos semanas asumió el cargo de rector de la institución, la Universidad Ecotec no es para usted una entidad desconocida, dada su cercanía con la Universidad Espíritu Santo.

Para mí es a la vez un desafío pero también una enorme satisfacción estar al frente de Ecotec. una universidad joven. Recién en este año cumpliremos el décimo octavo aniversario de fundación, es decir, es una de las universidades más jóvenes del país. Sin embargo, en estos 18 años se ha fortalecido tanto en número de carreras como de programas de posgrado, en trabajos de investigación y, sobre todo, en la apreciación de estudiantes y padres de familia que confían en nosotros. Cuando fue creada ya existía un grupo de universidades autofinanciadas y Ecotec tenía que tener una identidad propia y esa identidad la encontró en dos temas que son de alta importancia en este momento, y creo que lo serán a lo largo de todo el Siglo XXI: el tema ecológico y el tecnológico.

Hemos visto que en esta universidad los estudiantes ven el tema ecológico de manera transversal en todas las carreras y no solo en las que tienen relación con el ambiente.

Por supuesto, porque es nuestra identidad y efectivamente es una materia transversal para todas las profesiones y también en todo lo que tiene que ver con los perfiles de ingreso y egreso, porque una sola materia, Desarrollo sostenible, no hace una primavera. (...) Yo quiero recordar algo que para nosotros es muy importante: las universidades no solo formamos profesionales, no estamos hechas solo para entregar cartones; una estancia universitaria que termine en una titulación debe implicar un compromiso personal, una visión distinta del mundo, la visión de una persona de bien.

¿En ese marco de lo que es la identidad de Ecotec, qué objetivos o metas se ha trazado como nuevo rector; o a qué aspecto del quehacer universitario piensa darle énfasis?

Las universidades tenemos múltiples tareas. La investigación es una de las fundamentales, pero debe ser una investigación enfocada en tener impacto social, que no se quede en los ‘papers’ de los investigadores, y tiene para ello que tener un análisis de la situación en la cual nos encontramos. También necesitamos vinculación, que quiere decir, nuestro contacto con la sociedad, entendida como la del mundo, la de las personas, la de la empresa privada y también del Estado. (...) Por otra parte, ha llegado al momento en que Ecotec tiene que ser conocida internacionalmente. Han pasado como digo casi 18 años, pero ya en este momento tiene que ser conocida internacionalmente y eso significa abrirse a todo un mundo de rankings, de alianzas académicas de participaciones en congresos, pero que lleven nuestra huella: lo ecológico y lo tecnológico.

La pandemia, la crisis económica y ahora también la violencia han afectado a la educación privada. Sin embargo, en este contexto Ecotec se ha ampliado y ahora cuenta con tres sedes en Guayaquil. ¿A qué atribuye esto?

Creo que son varias razones, pero hay una cuestión que es muy importante: nosotros tratamos de servir a la mayor cantidad de personas -jóvenes y adultos-, para los programas de posgrado y educación en línea que estamos desarrollando también con toda fuerza, y son personas de diferentes estratos. En ese sentido Ecotec es un espacio en que se reúnen personas de diferentes estratos sociales, que encuentran aquí una acogida. Y al abrir en estos dos puntos estratégicos como son el centro de Guayaquil -no es el centro histórico, pero sí es el centro de Guayaquil- y en la vía a la Costa, estamos sirviendo a diferentes comunidades que prefieren, sea por seguridad, o sea por el costo que implica el tiempo, poder tomar sus estudios aquí.

¿Es decir, por su cercanía?

Así es. Pero insisto, Ecotec es una universidad inclusiva. Inclusive, por eso está modelada su arquitectura financiera para que puedan entrar jóvenes de todos los colegios, que puedan tener más o menos una situación igual entre lo que pagaban en su colegio, a lo que tenemos ahora.

Algunas universidades, aprovechando las recientes reformas a la normativa, han empezado a abrir sedes o centros en otras ciudades e incluso en otras provincias. ¿Ecotec tiene previsto hacer lo mismo?

Yo creo que las cosas vienen por etapas. Tenemos que consolidar el flujo de los tres campos con las carreras, con los programas, con la vinculación, con la investigación, eso hay que consolidarlo y realmente la frase de que ‘el que mucho abarca poco aprieta’ también funciona en estos temas de educación superior.

