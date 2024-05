El relato de Joaquín Hernández que rompe con las teorías del pasado

“El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantería de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel: en la discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre germánica) eligió el de ese antepasado romántico”, narró Jorge Luis Borges en su icónico relato ‘El sur’.

A aquella historia volvía con frecuencia el catedrático, filósofo y actual rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Joaquín Hernández, cuando de hablar sobre la identidad latinoamericana y su filosofía se trataba.

Y es que el año en que este llegó a Ecuador de su San Salvador natal, 1968, el mundo se puso a protestar. París, Praga, Ciudad de México; América Latina descubrió que necesitaba una voz propia para repensarse a sí misma. Todo se politizó.

En 1973, un grupo de pensadores argentinos condensaron sus cuestionamientos sobre esa identidad en la filosofía de la liberación latinoamericana. “La filosofía de la liberación latinoamericana tenía varios objetivos, pero el central era mostrar la existencia de un pensamiento propio, original, en disputa con el europeo...Querían liberarse de las influencias teóricas foráneas, no depender de la mirada intelectual del otro”, explica Hernández.

Esta es una herencia, pero es una herencia que tiene muchas salidas. Hay que abrir perspectivas, no quedarse en la misma cosa. Siento que si ese capítulo ya se cerró, hay que cuestionarse qué haremos ahora en cuanto a la filosofía en el Ecuador.



Joaquín Hernández, autor

En aquella época, publicó un provocador artículo titulado ‘¿Filosofía de la liberación o la liberación de la filosofía?’, en el que disentía con el planteamiento de los pensadores argentinos.

“El artículo no gustó porque iba en contra de la ideología de la época, pero por lo menos a mí, las utopías políticas no respondían mis preguntas”, señala.

Ahora, más de cuarenta años tras esa polémica publicación, el autor retoma el tema en ‘El fracaso de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana’, obra publicada recientemente por Paradiso Editores y presentada esta semana en la capital.

Joaquín Hernández es rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Adrián Peñaherrera / EXPRESO

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Es licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía Contemporánea y doctor en Filosofía. Es profesor visitante en el Doctorado Iberoamericano de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

En ella, Hernández ofrece una mirada crítica a ese pensamiento y su herencia, que retorna al presente con diferentes rostros.

Entre el análisis que realiza, está la crítica al mendocino Arturo Andrés Roig, quien fue uno de los impulsores de la filosofía de la liberación latinoamericana.

“Soy duro con Roig, pero...nuestra historia latinoamericana tiende a menguar en un eterno retorno, en una serie repetible de respuestas que parecieran mostrarse incapaces de enseñar la imposible contundencia de sufragar el sufrimiento con sufrimiento, la violencia con la violencia, el pensamiento único con una única respuesta de liberación”, afirma.

Para Hernández, volver sobre este tema es crucial, sobre todo en una época en la que el ‘delirio americano’, como le llama, parece resurgir como una escuálida y golpeada ave Fénix cada cierto tiempo.

“Esta es una herencia, pero es una herencia que tiene muchas salidas. Hay que abrir perspectivas, no quedarse en la misma cosa. Siento que si este capítulo ya se cerró, hay que cuestionarse qué haremos ahora en cuanto a la filosofía en el Ecuador”, reflexiona.

¿Se pregunta si los jóvenes filósofos volverán a lo mismo, como en un laberinto? Asegura que no. “No creo que a los milleniales o a los más jóvenes les preocupe mucho la identidad ecuatoriana o latinoamericana. No le dan la trascendencia que antes se le daba... pero lo que preocupa es que hoy no se interrogan, son supervivientes de un sistema, tanto que a veces parece colindar con la complicidad”, dice.

