Chile y un ladrón de autoficción

Un niño bombardeado se obsesiona con el horror de la no ficción. Un vidrio explotó al lado de Pablo, poniendo en marcha el motor de su memoria, cuando tenía cuatro años. Lo provocó el estruendo de rockets estrellándose contra el hospital de la Fuerza Aérea Chilena.

El retorno a ese punto de partida, hecho por este personaje en la adultez, es lo que atraviesa la novela ‘Una Historia Perdida’ de Juan Pablo Meneses (Santiago de Chile, 1969). Los hechos reales que componen la obra extienden las pistas sobre las motivaciones de los pilotos que, en lugar de apuntar hacia La Moneda, atacaron a su propio bando, el día en que se inició la dictadura en Chile.

El protagonista es un cronista que reúne todas las versiones del hecho histórico. Las analiza, entrevista a testigos y autores, contrasta. Lo hace mientras viaja y escribe entrevistas para sobrevivir. También vuelve a hablar con Camila, de quien se había separado y le cuenta sus avances, mientras hace críticas sobre los géneros que atraviesan la historia y sobre los periodistas.

En el Encuentro de Cronistas de Indias, en el mexicano Hotel Condesa, rodeado de medio centenar de escritores se reencuentra con ella y viven “la fiesta de despedida del nuevo boom”. El humor de la novela es un ajuste de cuentas con muchas percepciones sobre el continente, y aquella escena de valorados autores de no ficción recoge una de las bromas de sus antecesores, los del boom latinoamericano.

El escritor José Donoso hizo que el ecuatoriano Marcelo Chiriboga apareciera -en la novela ‘El Jardín de al lado’- como el novelista más aclamado del viejo boom. Luego lo retomaron el escritor Carlos Fuentes y el cineasta Javier Izquierdo.

En la novela de Meneses, el ecuatoriano que toma los homenajes como suyos es Marcelo Chitarroga, que ha desarrollado toda una teoría sobre la crónica, con el impacto del “insectario personal de cronistas” que ideó Pablo.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Es escritor, cronista y periodista. Es fundador de la Escuela Móvil de Periodismo Portátil. Es autor de “Periodismo Cash”, una trilogía de no ficción sobre el consumo.

‘Una Historia Perdida’ es una novela sobre el libro que Pablo anhela escribir. Por eso expone las formas de contar que el personaje-cronista intuye que serán las mejores, rozando lo metaliterario: “sentía que un relato así, en primera persona, podría ser más cercano y directo, aunque él no fuera el protagonista de esa primera persona, sino solamente el redactor de una primera persona ajena. Como un médium. Como alguien que hace propio algo que le contaron. Un ladrón de autoficción”.

El carácter pionero de Rubén Darío al ser cronista de viajes, las “novelas sin ficción” de Javier Cercas, los entretelones de algunas crónicas reales, sus conversaciones con su asistente de investigación (Antoine) y con su agente editorial (Marta) van tapizando la novela.

La literatura ayuda a ver cosas que uno no había visto . Yo nunca vi esa anécdota (la de su barrio el 11 de septiembre de 1973) como la disparadora de un trauma por haber sido un niño que vivió un bombardeo. Juan Pablo Meneses

​Escritor

“Hace un tiempo decidió poner en pausa su necesidad de vivir entre hoteles y aeropuertos para quedarse en Santiago de Chile porque tiene dos hijos,”, cuenta la periodista Silvina Friera (Página/12) sobre Juan Pablo Meneses.

“En Chile es muy complicado lidiar con el mandato de que ‘somos los mejores’, ‘somos los primeros’ y ‘no queremos ser como Latinoamérica’. Es un mandato pesado y hay gente que llega a creer que el chileno no debería estar en Latinoamérica, que es como creer una fantasía religiosa”, le responde el autor.

Añade que “En Chile no hay verdades; hay versiones (...) La única manera de terminar escribiendo el relato definitivo de lo que pasó en nuestros países es con ficción, no con periodismo. Es un error pensar que la ficción es mentira y la no ficción es verdad cuando son categorías que están contaminadas”.

