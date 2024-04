Lily del Pilar, la autora que ‘la rompió’ en internet

La escritora chilena visitó Quito, Cuenca y Guayaquil, donde presentó ‘Still with us’, tercera novela de su afamada saga

A los quince años, Lily del Pilar escribió su primera historia, pero no fue sino hasta su último año de carrera universitaria cuando logró publicar su novela Mi vida es un desastre.

A los 15 años, la chilena Lily del Pilar descubrió la plataforma Wattpad. Ahí, cientos de adolescentes y adultos se volcaron a la literatura, escribiendo novelas que se convirtieron en furor digital.

Así surgió ‘Mi vida es un desastre’, su primera novela, que tardó varios años en pasar de lo digital a lo físico. “Desde que descubrí la plataforma, decidí que quería publicar algo ahí. Digno de algo improvisado, llegué y comencé a escribir algo que no sabía si terminaría. Subí todos los capítulos, la historia estuvo disponible gratis y completa durante tres años. Al principio nadie leía mi historia porque no era conocida. Recién cuando estaba subiendo los últimos capítulos hubo un aumento increíble de lectores y que siguió creciendo cuando la historia estuvo concluida”, recuerda.

Para cuando se dio la publicación, la autora estaba por concluir su carrera universitaria en Ingeniería Civil. Hoy ejerce en su rama profesional, pero nunca dejó de escribir en la plataforma.

Así también surgió ‘Still with you’, un thriller que la lanzó definitivamente al estrellato, especialmente con los lectores juveniles.

La autora ha admitido que la historia comenzó con un fanfiction inspirado en la banda BTS, y justo por ello se desarrolla tan lejos como se puede de su país natal, en Corea del Sur.

La primera novela arranca con la historia del oficial Jong Sungguk, quien en una inspección de rutina en un vecindario de clase media de la ciudad de Daegu, halla a una mujer muerta y a un chico encerrado en el ático. A esta obra le siguió ‘Still with me’, otro éxito de taquilla que intercala amor, ciencia ficción y thriller.

Hay gente que necesita estar en silencio y con una vela encendida para escribir, yo no. Yo soy un caos. Como tengo poco tiempo libre, aprovecho lo que puedo.



Lily del Pilar

Escritora

La escritora arribó al país la semana pasada, donde participó en la Feria Internacional del Libro de Cuenca, donde presentó la tercera entrega de la saga, ‘Still with us’. Esta retoma la historia de Jong Sungguk, quien esta vez se ve envuelto en un difícil caso, cuando hallan a un hombre junto a un charco de sangre.

Cientos de lectoras la recibieron en aquella ciudad, y el fenómeno se repitió esta semana en Guayaquil y en Quito.

La capital la acogió cálidamente, pese a los apagones, en la librería Mr. Books de Mall El Jardín. “Estoy muy agradecida con el cariño que me han mostrado”, indicó.

Pese a la oscura temática de la novela, la escritora aseguró que la nueva obra, al igual que las previas, son en el fondo, novelas románticas.

“Parece que no, al principio, porque hablan de muchísimas cosas, pero mi esencia no cambia. Lo mío es romance juvenil”, señaló.

Cortesía

La escritora agregó que, debido a su falta de tiempo, no tiene un rito para escribir, sino que aprovecha sus momentos libres. “Hay gente que necesita estar en silencio, y con una vela encendida. Yo no, soy un caos. Como tengo poco tiempo libre, aprovecho lo que puedo, y voy escribiendo en el celular. Además, veo de todo, cosas muy diferentes a lo que yo hago, y ahí se me empiezan a ocurrir cosas”, dijo.

Las obras, señaló, también abordan la búsqueda de la identidad por la que atraviesan los adolescentes y los jóvenes.

“No juzguen, no sean malas personas. Cada quien tiene un concepto personal sobre la felicidad”, le pidió a sus lectores.

La escritora señaló que, la próxima entrega de la saga, titulada ‘Still with him’ se publicará en junio y que será la obra final de la historia. “Se puede leer con un playlist de k-pop de fondo”, añadió.

