Las Plantas, otra mirada hacia lo íntimo

“La gente del campo no ve a las plantas como una decoración para la casa. No es la misma perspectiva que la de una persona de ciudad que se compra una suculenta porque se ve bonita y la coloca en el marco de la ventana. Cada planta tiene su utilidad y su historia. Se dividen en categorías”, reflexiona el ensayista y catedrático colombiano Efrén Giraldo.

Como nieto de campesinos, las plantas siempre fueron parte de su cotidianidad y con el paso de los años se convirtió en un botanista amateur, pero no fue hasta el confinamiento en 2020, que pensó seriamente en escribir sobre ellas.

Y es que, ¿qué tal si el ser humano no es el centro de todas las cosas y hemos estado ignorando a las protagonistas de nuestra existencia: las plantas?

Mientras reflexionaba, una amiga le mandó una noticia curiosa, la de una fundación en Hiroshima que se dedicó a esparcir por el mundo las semillas de los 170 árboles que sobreviven a la bomba atómica”.

Así nació ‘Sumario de plantas oficiosas’, ensayo que en 2022 ganó el Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente.

El galardón fue entregado por nueve sellos independientes y autónomos del continente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, e incluyó la publicación del libro por dichos sellos en ediciones especiales para cada país.

En Ecuador, ‘Sumario de plantas oficiosas’ fue publicado por el sello El Fakir y se lanzó formalmente durante el Encuentro y Feria del Libro, que se realizó en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

Durante su visita al país, Giraldo habló sobre el premiado ensayo, que hace un recorrido desde este ejemplo de los árboles japoneses sobrevivientes, hasta las colonias de flora y vegetales que retomaron las calles durante el aislamiento por la COVID-19.

El libro tuvo un momento muy duro de escritura por la muerte de un primo. Si algo tiene de bueno el ensayo es la posibilidad de que aparezca lo personal, lo íntimo, lo meditativo.

Efrén Giraldo

Escritor

“Esa noticia, la del hombre que creó esa fundación en Hiroshima, despertó algo en mí. Me pareció muy bonito eso de distribuir semillas de esos árboles sobrevivientes, pero lo que me sorprendió es que uno de esos árboles, de esas semillas, está en la universidad en la que trabajo, y nunca lo había visto. Me puse a pensar y a investigar mucho sobre las plantas viajeras”, reflexionó.

La investigación fue crucial en este proceso, y para ello, Giraldo leyó mucho sobre neurobiología y botánica y ahondó en poesía y narrativa escrita con las plantas como protagonistas.

Pero lejos de ser un ensayo científico, ‘Sumario de plantas oficiosas’ habla no solo de jardines, huertas, especies invasoras o sobrevivientes , sino también sobre su propia historia, entretejido los datos con anécdotas y reflexiones personales sobre su familia y su infancia, la enfermedad, la muerte y el dolor de la pérdida.

“El libro tuvo un momento muy duro de escritura por la muerte de un primo. Me tocó enterarme a distancia, por grupos de WhatsApp, de su agonía y después de su muerte, de la situación muy dura de su mamá, mi tía, que sobrevivió. Ahí aparecieron muchas cosas sobre la vida. Si algo bueno tiene el ensayo es la posibilidad de que aparezca lo personal, lo íntimo, lo meditativo”, comentó.

Biografía del autor Giraldo es, además, docente de la Universidad Eafit. Entre sus libros están ‘Los límites del índice’ y ‘Entre delirio y geometría’ y ‘La poética del esbozo’.

Entre las reacciones al libro, señala, lo que más lo ha sorprendido es cómo lo relacionado a la pérdida ha tocado a los lectores.

“Hay gente que me ha dicho que se sentía identificada, o que un árbol, una flor, o una planta le recordaba a un ser querido que ya no estaba. Me alegra poder darle un alivio, un sito de comprensión mutua a la gente”, dijo.

