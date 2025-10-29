Expreso
  Guayaquil

aquiles alvarez
El alcalde ha sido muy crítico con el tema del Porsche.CORTESÍA

"¿Cómo no vamos a alzar la voz?": Aquiles Álvarez volvió a hablar del caso Porsche

El alcalde de Guayaquil se refirió al polémico caso en su reciente enlace radial. Esto fue lo que dijo

Las polémicas entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional no cesan. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a referirse al caso Porsche en su reciente enlace radial.

Como todos los miércoles, el burgomaestre brindó declaraciones sobre los últimos avances que ha tenido en su gestión y se refirió a algunos temas polémicos

Aquiles Álvarez volvió a mencionar el tema 

Al tratarse el tema sobre las operaciones entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno de Daniel Noboa indicó que pese a las disputas que puedan exsitir, él está presto a trabajar en conjunto. Sin embargo, no desaprovechó para referirse al polémico tema del Porsche

Aunque la versión del abogado busca cerrar el capítulo sobre la implicación del Grupo Noboa, el caso sigue abierto en el plano político y mediático.

"Nosotros reclamamos causas justas, no reclamamos temas incoherentes. Alzamos la voz ante temas que no podemos callar. ¿Cómo no vamos a alzar la voz depues del video del porsche les pregunto. ¿Qué quieren que nos quedemos callados? Si se ponen bravos por eso ya no es nuestra culpa", dijo Álvarez, que además indicó que su reclamo no significa que no presten toda la infraestructura para mejorar la seguridad de Guayaquil.  

Caso Porsche: La versión del Grupo Noboa

Según las declaraciones de Fernando Yávar, el vehículo en cuestión, un Porsche modelo 2011, fue prestado a Erika Tumbaco, una empleada de limpieza de la empresa, para una emergencia médica de su hija. Yávar afirmó que el vehículo se dirigió a la Isla Trinitaria porque la empleada recibió una llamada informándole de un operativo militar en su casa, donde residía el sospechoso Iván B.

Yávar negó cualquier vínculo del automóvil con el atentado explosivo ocurrido semanas antes o con el detenido, asegurando que su presencia en el sitio fue una coincidencia. Además, desmintió que el Porsche fuera un coche de lujo, aclarando que es un modelo antiguo.

Por otro lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya se mostró muy crítico con cómo se gestionó el caso. El alcalde cuestionó la decisión de la Fiscalía de liberar a Iván B. con un dictamen abstentivo, alegando que había pruebas claras en su contra. Álvarez también demandó explicaciones sobre la conexión entre el Porsche (placas GRY-3452) y el lugar del operativo, enfatizando que el incidente será recordado cada vez que haya un ataque con explosivos.

