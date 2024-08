Juan Pablo Vega: “Quiero lograr una conexión con Ecuador”

Desde una de las habitaciones en donde suele encontrarse con su creatividad más profunda, el cantautor colombiano Juan Pablo Vega se sentó frente a su computador y charló con EXPRESIONES.

Es una de esas conversaciones que se sienten como con un viejo amigo. De entrada, agradece la oportunidad de conectar con Ecuador, país al que por fin vendrá a cantar luego de tantos años en los que ha sido solicitado por sus fans.

La ciudad que lo espera es Guayaquil, concretamente el sábado 21 de septiembre, en el festival Wankabeats. Para este concierto llega cargado de historia y de nostalgia. Será un evento especial, puesto que ahora está celebrando el décimo aniversario de su primer disco, Nada personal. Las historias vividas y los sentimientos que allí quedaron plasmados en esas canciones han revivido, pero ahora desde un lugar más maduro, asegura el bogotano.

En esta presentación habrá una fusión entre este disco clásico de su carrera con los demás éxitos que han llegado, pero siempre con la parte acústica como el corazón de su puesta en escena.

Juan Pablo presentó también el año pasado el disco Despídeme de todos, un proyecto tan íntimo que tiene como sencillo la canción más triste que alguna vez escribió.

En redes sociales he aprendido a reírme de mí. Es ahora el contenido que hago y un ejercicio que es parte de mi humor. Ni siquiera los haters pueden odiarte así. Juan Pablo Vega Cantautor colombiano

Han pasado 10 años desde el primer disco. ¿Lo tomó como nuevo volver a tocar Nada personal?

Sí. A veces me pasa que veo mucho para atrás y me veo con cierta discordia. Son períodos que ya transité y lo aprecio. Pero este ejercicio de regrabar las canciones de esta etapa genera una serie de sentimientos extraños. Por ser el primer disco, uno encuentra muchos errores. Ahora me observo con ternura por haber transitado estos momentos de la época de los 20 al 30, en donde es transversal las ganas de comerse el mundo. Era lo que sentía. Un ejercicio hermoso.

¿Cómo cree que lo ve la gente?

Pues creo que es algo bonito. Porque cada viernes sale un montón de música nueva, pero la gente siempre nos está escuchando.

Quiero hacer la analogía de que visitar estas canciones es como entrar a los álbumes viejos de Facebook y pensar ‘qué pasaba por mi mente’.

Sí, es muy parecido. Cantándolas, me di cuenta de que había mucha nostalgia y drama en las letras. Lo veo con ternura.

¿Alguna letra le da pena ajena?

(Risas) Ahora que hago más contenido digital, algo a lo que te empuja todo en la industria, encuentro una redundancia en la canción Y deja. Son cosas de las que me doy cuenta ahora…

Pero se nota que está siendo obsesivo…

Sí, y me admira. También veo mucha toxicidad. La frase ‘Habrá de odiarte un poco para amarte un poco más’ es bonita, pero sí creo que estaba siendo exagerado en mis sentimientos. A los 20 creía un poco de eso. Es lo que es.

¿Y la canción más difícil de tocar?

Hace una hora. Es una canción que me toma un poco de trabajo, porque la siento muy melodramática. Pero con Santiago Cruz, a quien invité a tocarla, se sintió mejor.

Juan Pablo Vega tiene 38 años. Cortesía

Tiene varias colaboraciones y, por supuesto, repite con Catalina García en Nada personal. ¿Y si ella no aceptaba?

No lo sé. Creo que ese tema, que ya hemos tocado un millón de veces, es de esos eternos que siempre nos van a gustar. La tenemos guardada en un cajón especial.

¿Cuál es su favorita de estas reversiones?

Desde que tú no estás requiere un silencio ceremonial que me gusta mucho en el en vivo. La parte acústica, muy folk me encanta.

La tocada en Guayaquil

¿Cómo será el concierto en formato para festival?

Me gustaría redondear un poquito el disco pero sí tocar lo más íntimo del Nada personal. Pero también mucho reggae y las canciones más nuevas. Es un show con energía porque es la primera vez que vamos a tocar en Guayaquil. Queremos generar esta conexión con Ecuador porque siempre hemos estado un poquito a distancia.

¿Qué tanto de la parte más orquestal se podrá ver en Guayaquil?

Mira, ahora mismo estamos haciendo un show que me enorgullece. No usamos metrónomo, totalmente humano y real. Muy en vivo. Le estamos apostando a la humanidad a la música, darle valor al error. Somos cinco en el escenario y tratamos de que todos cantemos, toquemos, todo en vivo. Es usar nuestras capacidades al cien por ciento.

¿Se quedará fuera el disco Despídeme de todos?

Muchas cosas son de este último álbum, que es mi favorito, sin dudas. Queremos generar un show en vivo enérgico y con nostalgia.

Johann Vera estrena Clóset, canción con la que habla abiertamente de su sexualidad Leer más

Sus letras son muy personales, es un paso romántico de su vida. ¿Qué ya no se toma nada personal?

A la parte melodramático que pasaba en mis veintes. Trato de escribir desde otro lugar. El amor siempre va a estar ahí. Pronto sacaré música nueva, pero esta canción hablará de Barbas, mi perro. Es hablar de otros tipos de amores, cruciales también para mí. Así me salgo de mi lado nostálgico y vienen con otro tipo de temáticas.

Despídeme de todos es una cicatriz abierta. Una canción de cansancio… ¿Ya no se siente así?

Es triste. Habla de querer dejar de hacer música, un sentimiento post pandémico y que quedará en los libros de historia. Muchos artistas hablamos de esta incertidumbre.

¿Esa sensación de abandonarlo todo se fue?

Quizá ahora es un poco menos, pero todos los artistas estamos al borde del colapso (risas).