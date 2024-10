Road to ultra: Ellos son los DJ que tocarán en Quito

Artistas participantes del Road to ultra en Quito.

El Ultra Music Festival continúa expandiéndose. Así llega el Road to Ultra Ecuador, el cual hará su debut el 15 de noviembre de este año en el Parque Bicentenario de Quito. En el evento participarán destacados artistas de la escena electrónica. Entre los más esperados se encuentran Afrojack, Slander, Vini Vici y Nicky Romero, junto a Martin Trevy, Son of Ash, Pietro y Jon Bijai.

Expreso Playlist: Así suena La buena suerte de Letelefono Leer más

La historia del Road to ultra

Desde su creación en 1999 por Russell Faibisch y Alex Omes, Ultra se ha consolidado como uno de los festivales de música electrónica más importantes a nivel global. Con eventos en todo el planeta, ha establecido un estándar para la fiestas de su estilo.

La sede del Ultra es Miami, Florida, donde cada marzo se celebra su edición principal. Para 2025 el evento está programado del 28 al 30 de marzo, y seguro atraerá a miles de personas de todo el mundo que buscan disfrutar de tres días de música electrónica.

Por primera vez Quito se une a la lista de ciudades que reciben una edición, y de seguro lo disfrutarán propios y foráneos.

AFROJACK

Su nombre real es Nick van de Wall. Es un DJ, productor y remezclador neerlandés nacido el 9 de septiembre de 1987 en Spijkenisse, Países Bajos. Es uno de los artistas más reconocidos de la música electrónica a nivel mundial, especialmente en los géneros EDM (Electronic Dance Music) y house.

Afrojack comenzó a producir música a una edad temprana y alcanzó la fama en 2010 con el éxito global Take over control, junto a la cantante Eva Simons. Desde entonces, ha colaborado con numerosos artistas internacionales de alto perfil, como David Guetta, Pitbull, Beyoncé, Madonna y Chris Brown.

NICKY ROMERO

Es un DJ, productor y remixer neerlandés nacido el 6 de enero de 1989 en Amerongen, Países Bajos. Es uno de los principales exponentes de la música EDM (Electronic Dance Music) y progressive house. Comenzó su carrera a mediados de la década de 2000, pero su gran éxito llegó en 2012 con la canción Toulouse, un tema instrumental que rápidamente se convirtió en un himno dentro de este último subestilo. Tiene su propio sello discográfico, Protocol Recordings.

RELACIONADAS Belanova pintó de Rosa Pastel el Arena Park de Samborondón

MARTIN TREVY

Martin Trevy es un DJ, productor y cantante colombiano. Ha participado en escenarios como Ushuïa Ibiza, New City Gas Montreal y Ultra Music Festival, ha ganado el apoyo de figuras globales como Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike y Nicky Romero. En 2023 Trevy participó en la gira Road to Ultra Latinoamérica, actuando en países como Chile, Brasil y Guatemala.

VINI VICI

Vini Vici es un dúo de DJ y productores israelíes formado por Aviram Saharai y Matan Kadosh. Son conocidos principalmente por su trabajo en los géneros psytrance y progressive trance, y se han consolidado como una de las principales fuerzas en la escena mundial de la música electrónica. Su reconocimiento internacional llegó en 2015 con el lanzamiento de su éxito The tribe. Son de origen israelita.

SLANDER

Formado por Derek Andersen y Scott Land, dos DJ y productores estadounidenses. Con sede en Los Ángeles, Slander se ha ganado una sólida reputación en la escena de la música electrónica, especialmente en los géneros trap, dubstep y future bass. Comenzaron a ganar notoriedad a principios de la década de 2010, con sus remixes de éxitos populares de artistas como Above & Beyond y Showtek, así como con su característico sonido de heaven trap, un subgénero que mezcla elementos del trap con melodías emotivas.