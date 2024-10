Belanova pintó de Rosa Pastel el Arena Park de Samborondón

El 29 de noviembre de 2005 se publicó una canción, que 19 años después, es una de las tendencias más grandes de las redes sociales. Se trata de Rosa Pastel, interpretada por Belanova y que la noche del 4 de octubre fue cantada por los guayaquileños a todo pulmón.

Belanova: “Quizá nos falta ver la vida más rosa” Leer más

El trío mexicano llegó a la ciudad como parte de su gira La vida en rosa, la cual se enmarca en una serie de conciertos especiales tras conocer el impacto que recobró en aplicaciones digitales su canción.

Pero Belanova es más que Rosa Pastel, y así lo dejaron en claro en su concierto ofrecido en el recinto Arena Park de la vía a Samborondón.

Aunque solo la primera localidad consiguió estar totalmente llena, la fiesta de electro pop no se detuvo. Antes de que salten a la tarima, la banda Rewind encendió el ánimo de los presentes con un repaso de los temas que lideran las listas radiales, desde reguetón hasta rock.

La voz de Denisse Guerrero sonó pasada las 22:30 con Me pregunto, uno de sus temas emblema. Vestida con una abultada túnica de rosa met´´álico, marcó el tono de la noche junto con los sintetizadores, bajo y teclados de su compañeros Edgar Huerta y Ricardo Arreola.

Denisse Guerrero cantándole a sus fans en Guayaquil. Alejandro Puga // EXPRESO

Niño, Tus ojos, continuaron en el repertorio. La mayoria de sus asistentes eran treintañeros que crecieron con lamúsicadel trío desde su adolescencia. Los cantantes recordaron que habían pasado ya 17 años desde la última vez que habían visitado el país. Por eso mismo, Denisse invitó a todos los presentes a celebrar a su niño interior y les dedicó un tema que guarda la inocencia del primer amor. Fue Eres tú, la versión en el español de What I've Been Looking For del soundtrack de High School Musical que hizo saltar emocionados a los fanáticos que recordaron sus quince años.

Popurrí

En este tour denominado La vida en rosa también se escuchó un popurrí de canciones que han marcado la vida de sus integrantes, como Amor eterno de Juan Gabriel y Como la flor de Selena. Temas con los que formaron sus sentimientos durante juventud.

La interacción con los fanáticos fue constante. Tanto por las anécdotas que contó Denisse, como por la retroalimentación que le daban los asistentes. Ya sea, por los gritos, o por los atuendos inspirados en la agrupación. Esta conexión se celebró sobre el escenario, cuando minutos antes de cantar Mariposa, cinco de los espectadores subieron a cantar y bailar con la agrupación. Fueron escogidos por utilizar ropa y accesorios que represetaban la trayectoria de la banda, así como sus mensajes en las canciones.

RELACIONADAS La vocalista de Belanova reaparece en redes sociales luego de cinco años

Luego de hora y media de concierto llegó el tema más esperado de la noche: Rosa pastel. Con un vestido de novia y un 'marido prófugo', dio inicio una marcha nupcial que rápidamente se convirtió en los acordes de la famosa canción. Nadie se quedó sin grabar ese momento.

Aunque faltaron temas como Cásate conmigo y Nada es igual de su último disco Viaje al centro del corazón, los Belanova dejaron claro que son los reyes del electro pop de la ´década del 2000.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!