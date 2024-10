¿Dónde ver el Guts World Tour de Olivia Rodrigo? El concierto llega a Netflix

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo, quien se ha posicionado como una de las it girls del momento, llevará su Guts World Tour a la plataforma digital Netflix. El filme estará disponible a nivel mundial a partir del 29 de octubre, según anunciaron ambas partes.

El 22 de octubre, la joven de 21 años compartió un primer adelanto de lo que la audiencia podrá encontraren este documental, que marca su segunda gira y la primera a nivel internacional. El trailer comienza con uno de los discursos más icónicos de la cantante en sus shows, en medio de la canción All-American Bitch. Durante la interpretación, invita al público a pensar en algo que realmente los haga enojar y a gritar con fuerza, algo que ella también hace desde el escenario.

“No me enojo cuando estoy enojada, soy una eterna optimista. Grito por dentro para lidiar con eso, así”, dice la artista en la letra que acompaña esta curiosa dinámica que tiene con su público.

A continuación, el video se transforma en un vistazo a un emocionante concierto de pop rock mientras suenan algunos de sus éxitos más movidos de este último disco, Good for you y Get him back.

“Consigue el mejor asiento de la casa”, invita Olivia en el trailer que se ve en la publicación. El avance finaliza con Olivia, autora de Deja Vú, dándole un beso a la pantalla como una invitación y expresando su cariño hacia la audiencia.

La sinopsis oficial en Netflix menciona: “en un concierto con entradas agotadas en su ciudad natal, Los Ángeles, Olivia Rodrigo entrega su corazón en una noche electrizante de éxitos que encabezan las listas y potentes baladas de pop-rock”.

El trailer, publicado en la cuenta de la joven, superó el millón de likes y los 7000 comentarios en tan solo 24 horas. Los usuarios se muestran ansiosos por ver el show, aunque aún no se han anunciado fechas para Latinoamérica. “Es una cita”, “definitivamente estaré sentada”, y “me perdí la gira Guts, pero al menos tenemos la película para compensarlo”, comentan sus fans en el video.

Sobre la artista

Olivia Rodrigo comenzó su carrera como actriz en series de Disney, pero alcanzó la fama mundial con su sencillo debut Drivers License en 2021, que se convirtió en un gran éxito comercial. Su estilo combina pop y rock, y es conocida por sus letras emotivas que abordan temas como el amor y la desilusión. Su álbum debut Sour recibió elogios de la crítica y numerosos premios, consolidándola como una de las artistas más influyentes de su generación.

La salida de Drivers License generó una controversia considerable, ya que muchos fans especularon sobre la historia detrás de la canción, relacionándola con su exnovio, Joshua Bassett, y la relación que mantuvo con Sabrina Carpenter. Esta especulación aumentó la atención mediática y el interés por la canción, que se convirtió en un himno para quienes han experimentado desamor. A pesar de la controversia, Rodrigo se mantuvo enfocada en su música y ha seguido lanzando éxitos, como su segundo álbum Guts.

