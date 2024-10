El reto de Diego Spotorno en Los García: romper con los clichés de la Televisión

Muchos de los artistas que vemos en las telenovelas o series, como Jaime Camil, Roberto Palazuelos, Fernando Colunga, Eugenio Derbez, Salma Hayek, Thalía… tienen dinero. Unos porque lo heredaron de sus familias, otros porque lo trabajaron y a esta altura ya tienen un patrimonio considerable y otras porque se esforzaron y además se casaron con hombres ricos.

Cuando se meten en un personaje, no interesa si tienen o no plata o si son hijos de papi, es su talento el que cuenta y deben demostrarlo en los roles que interpretan. Los ‘entendidos’ en las redes sociales aseguran que Diego Spotorno, quien es un actor y presentador con experiencia, es aniñado o pelucón (en su vida real) y por ello no encaja en el rol de Pepe Pancho García (un hombre de pueblo) en la producción de Ecuavisa, Los García.

Mejorar la adaptación del guion

Según el guionista Jorge Luis Pérez, “tras varios capítulos transmitidos de esta franquicia argentina, estrenada hace 20 años en su país de origen, se debe destacar el esfuerzo de la producción nacional para enganchar y entretener a nuevas generaciones familiares, con situaciones foráneas y realidades de otras décadas, a eso se suma el elenco estelar de las versiones extranjeras versus un casting rebosante de tiktokers en la nuestra, sin contar con los ‘expertos anónimos’ en redes sociales que opinan desde el rechazo y el odio, siendo la interpretación de Diego Spotorno la más cuestionada, porque resulta que el actor es ‘muy aniñado’ para su personaje, esto es lo más distante de la veracidad artística”.

Desde su perspectiva, un actor profesional de la talla de Spotorno “está al nivel del personaje que él desee encarnar, no tiene nada que ver el estatus social o los estereotipos que el imaginario colectivo le haya etiquetado, su trabajo es orgánico, cargado de verosimilitud y alejado del cliché de lo que se cree que es popular, dejando la vara alta para sus debutantes compañeros de elenco”.

El libretista considera que si algo debe mejorar en esta telenovela, “es la adaptación del guion, hay detalles que no conectan con nuestra realidad local y otros, dejaron de ser universales, debido al paso de los años, este aspecto, aunque no parezca importante, afecta el desarrollo de los personajes y la química con los espectadores”.

Salir del personaje guapo y galán

El comentarista de farándula Stalyn Ramos también da su opinión, “un actor se prepara para hacer un personaje muy distinto a lo que es él. La clase social no define el rol que pueda representar dentro de una trama. Si por sus características físicas o sociales quizás no da la talla o estereotipo de un personaje, para eso existe el departamento de maquillaje, vestuario y caracterización, que lo transforma en lo que se requiere”.

Añade que Diego Spotorno en su regreso a las telenovelas “se enfrenta a un reto importante: salir del personaje galán, guapo, bien vestido para personificar a un verdulero de barrio. Un reto difícil. Su Pepe Pancho en Los García es una representación actual del padre de clase media guayaca. Aporta el empuje, la lucha del día a día por llevar la comida a su hogar, amiguero, líder barrial, dedicado a sus hijos a la justa medida”.

El otro reto del actor, según Ramos, es “liderar una trama ya exitosa en otros países y cuyas adaptaciones causaron furor en su época y que en Ecuador, a través de Ecuavisa, pretende repotenciar la industria de dramatizados que lideró antes de pandemia y que lleva ya algunos fracasos. Diego se echa sobre los hombros toda una trama y subtramas que están apoyadas en una inquietante mezcla de experiencia y juventud por la que al televidente le cuesta aceptar la presencia de noveles actores que de un solo plumazo se enfrentan a un protagónico apoyados en otros principiantes”.

"No tiene nada que ver si es aniñado"

Para la actriz Maribel Solines “un actor se prepara para encarnar cualquier personaje que le caiga en sus manos, independientemente de su situación económica o social. Nos capacitan para construir un personaje, no tiene nada que ver si eres aniñado o no. Veo en Diego un trabajo corporal y de voz, una filosofía de vida. Es creíble. La gente como lo conoce y como por las redes sociales se expone nuestras vidas, por ello dicen que es pelucón, que no es creíble que sea popular, pero si eres actor estás capacitado para interpretar cualquier rol”.

El éxito de una producción no solo depende de un actor, es un conjunto de factores: una buena dirección, una buena historia o adaptación, e incluso del elenco, las caracterizaciones y los castings que en su momento se hacen. El verdadero reto de Diego es hacer algo diferente, porque si se interpreta al aniñado que aseguran que es, no estaría actuando. Tiene sobre su espalda una historia ya recontada, con un montón de nuevos (muchos con un ego impresionante) que no sostienen ni siquiera sus roles. Su verdadero reto es que este barco no se hunda.

