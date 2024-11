Úrsula Strenge: Colegas y amigos le dan su apoyo por la enfermedad de su hija

Colegas, amigos, la prensa y por supuesto los televidentes que han seguido a Úrsula Strenge en programas como En contacto y De casa en casa se mantienen pendientes y oran por la mejoría de su hija, Camila, quien está delicada de salud en un centro hospitalario de la capital de la República.

En Instagram, la también psicóloga solo expresó: “Dios está en control”. Fuentes allegadas a ella han manifestado que a la joven (el 22 de noviembre cumplió 23 años) se le presentó repentinamente una dolencia neurológica. Por lo que fue necesario intervenirla, se mantiene en coma inducido y en terapia intensiva.

Solidaridad de sus colegas

Su colega, Ana Buljubasich, quien compartió con Úrsula en De casa en casa le envió un sentido mensaje. “Dios te está pidiendo atravesar por la prueba más difícil que podemos tener como madres. Son esas pruebas que jamás terminamos de entender, aférrate a Él con alma, vida y corazón, no estás sola, hay un ejército, en el que me incluyo, orando por tu hija”.

Otra reconocida presentadora, Mariela Viteri comentó: “Rezo con todas mis fuerzas, pidiendo por Camilita y por Úrsula. Están en mi corazón y en mis pensamientos para que Dios muestre su poder y sane por completo a Camilita”.

Úrsula es además madre de Ivanna y Cristina Nogales Strenge, quienes ya se encuentran con ellas en Quito.

Según Ana Buljubasich, “Úrsula no solo ha sido siempre una madre maravillosa, además fue la fortaleza y el abrazo de sus hijas cuando la vida las puso a prueba (al morir su padre, Iván Nogales). La vi muchas veces trabajar pendiente del celular por si recibía una llamada de ellas y solucionar desde su lugar lo que hubiese que solucionar. Sé que es como yo una mujer de fe, y que está peleando de rodillas por Camila. Dios obrará, no desmayemos en la oración. Hablé con ella y me dijo que su hija está en buenas manos”.

Se convirtió en madre y padre

Desde Tailandia, Michela Pincay indicó: “le escribí a Úrsula, me pidió oraciones”.

En este delicado momento que atraviesa la presentadora y su familia, Isaac Delgado, optó por la prudencia. “En lo posible tratamos de no hablar del tema”, dijo.

Tras el deceso de su esposo, Iván Nogales (cuando tenía 45 años) en diciembre del 2014, la también política se convirtió en padre y madre para sus tres hijas (entonces menores de edad) a las que llama amorosamente sus princesas. Era parte del programa En contacto.

Sus hijas son su prioridad



Siempre han sido su prioridad. En más de una ocasión, sus nenas han modelado los diseños de su marca de ropa y son muy unidas, comparten viajes, reuniones y aparecen en las redes sociales.

La juventud de Camila, quien se graduó de turismo en la Universidad San Francisco de Quito, es una gran ventaja en estos casos para su pronta recuperación. Por sus estudios reside en esa ciudad.

Aunque ya tiene 23 años, cuando llegó a los 22, Úrsula manifestó: “confieso que siento un poco de nostalgia al ver que el tiempo ha pasado demasiado rápido, pero sobre todo, siento alegría y orgullo en mi corazón, al ver la mujer maravillosa en la que te has convertido. Te admiro y bendigo tu vida”.

