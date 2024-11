Kudai: “Volver también nos permite sanar”

Cuando Kudai irrumpió en la escena musical en 2003, empezó como un proyecto netamente para territorio chileno. Tras publicar Ya nada queda en 2005, su carrera se expandió por todos los países latinos y así lograron que su música se convierta en una de las más emblemáticas de esa década.

Han pasado más de 15 años desde que la agrupación se separó, tras tener dos alineaciones y también un reencuentro logrado desde el 2016. Los chilenos Pablo Holman, Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda y Tomás Manzi Cañas se unen con la ecuatoriana Gabriela Villalba, para fusionar dos etapas y hacer un tour que no deja atrás ningún recuerdo ni ninguna esencia.

Revuelo es la gira que empezó a mediados de este 2024 y se extenderá hasta inicios del 2025 en México. Quito y Guayaquil los recibieron este 22 y 23 de noviembre, y por esa razón se sentaron a conversar con los medios sobre esta unión que, aunque imposible geográficamente, la están disfrutando pese a las dificultades. Con Pablo viviendo en Ciudad de México, Gabriela en Australia y el resto de integrantes en Santiago de Chile, las cosas se dificultan, pero aun así han visitado Colombia, Costa Rica, Honduras, Bolivia y finalizan en la capital chilena.

Revisitar a sus adolescentes del pasado es lo que los mueve profundamente. Por eso lo describen como sanar y qué mejor que con la música que los acompañó en su crecimiento como profesionales y seres humanos. “Es estar en paz con lo que has sido, con lo que es, con lo que eres”, cuenta Gabriela, quien es la más nueva en retomar su faceta artística.

Los proyectos como quinteto se multiplican y confirman que hay música nueva lista para salir. Queda mucho de Kudai para el futuro.

Nueva imagen de Kudai. Cortesía

La entrevista con Kudai

¿Qué significa para ustedes volver a Kudai luego de tanto tiempo?

Bárbara: Es toda una experiencia de vida. Es un poquito difícil, porque también tienes que hacer coincidir tu vida rutinaria con los viajes y conciertos. Es realmente importante también.

Gabriela: Para mí sí es una locura, son 15 años alejada de la banda. Los chicos regresaron en 2016, están más acostumbrados.

¿Por qué dejaron las canciones de su último disco Laberinto fuera del tour?

B: ¡No lo entiendo! Es un buen disco y había hartas canciones. Nicole: Sí queremos incluir una. Pero ya tenemos varios discos y fue difícil elegir.

Eran adolescentes cuando empezó la banda. ¿Cómo es reconectar con su yo del pasado?

Tomás: Es resignificar algunas cosas que vienes cantando desde tan chico. Es entenderlo desde una perspectiva más adulta. Son canciones que se convierten en mantras de vida.

N: Volver a lo que eras es ver esas problemáticas que tenías pero te das cuenta de que vas sanando. Hay que afrontarlas de diferentes formas y personalmente para mí, el pasar con estas nuevas etapas, me deja matar a mis fantasmas y afrontar las cosas que te daban miedo.

¿Hay alguna letra que les dé vergüenza cantar?

B: No hay ninguna que nos dé vergüenza, pero sí hay canciones que ya no son tan cercanas a nosotros. Después de tanto tiempo te van aburriendo. Sin despertar es un poco así.

N: No, no. Yo sí se la canto a mi hija, en todo momento. Yo le he encontrado un nuevo significado y no puede faltar en mi auto.

¿Les ha pasado con otras canciones eso que dice Nicole?

T: Escapar, sin duda esa. Antes, a los 15 años, era sobre huir de la familia, de la cultura familiar y la crianza. Hoy, a los treinta y pico, tienes ganas de escapar, pero también debes amigarte con ello. Es parte de la adultez. Sanarlo es importante.

G: Llévame es para mí la más importante. Todos tenemos luz y oscuridad y esa a mí me hace sentir la dualidad que todos tenemos. De verdad siento que es el momento de sentir esa paz con lo que has sido y con lo que ha pasado. Su intro rockero es lo que más me gusta.

Es la primera vez que Gabriela y Nicole trabajan juntas y están en el mismo escenario. De seguro ya se conocían por lo que los otros contaban de ustedes...

N: ¡Sí! Eso es muy interesante porque antes no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntas. Pero también escuchábamos historias de la otra. Ha sido lindo por fin conocernos. A mí me encantan las canciones que cantaba Gaby y nos hemos dividido muy bien esa parte. Te cuento que a mí me gusta ir a un concierto y que (la banda) suene como en el CD, y tenerla aquí a ella nos permite brindar eso. El Revive Tour ha revivido muchas cosas.

G: Cuando Nico salió, yo jamás quise llenar sus zapatos, porque eran muy grandes. Simplemente me sumé. Su voz, su dulzura, su talento siempre han sido únicos. Cuando ella canta Ya nada queda yo no puedo creerlo, me encanta cómo lo hace y esa canción es ella. Ha sido lindo repartirnos y compartir. Cada una tiene su lugar y los fans han podido verlo.

Viene música nueva. ¿Qué nos dicen al respecto?

B: Como últimamente ya no se hacen discos, son más bien sencillos los que vamos a sacar. Se vienen cosas buenas y nuevas. Están listas un par de canciones que pronto van a salir. Hay un video ya filmado. Hay mucho material y lo vamos a mostrar a su tiempo. Estamos emocionados de plasmar todo este Revive tour en todos lados.

¿Cómo hacen para unir Chile, México y Australia?

N: Se logra con mucha paciencia.

B: Sería buen negocio sacar la agencia de viajes de Kudai (risas).

