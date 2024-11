Mara Topic Verduga: Confesiones después del Miss Universo

Mara Topic Verduga es una de las misses más populares de los últimos años en Ecuador. Y lo es no solo por su carisma, sino también por los logros en sus participaciones internacionales. Topic representó al país en el Miss Grand International 2019 y alcanzó el top 10. Ese mismo año, fue la primera ecuatoriana en ganar el premio al mejor traje nacional en el certamen.

Ahora como Miss Universo Ecuador, volvió a dar alegrías a todos los fanáticos de los certámenes. No solo llegó al top 30, lo que le dio importante visibilidad, sino que también fue una de las más nombradas y reconocidas en los diversos foros y sitios especializados.

Han pasado 11 años desde que alguna de nuestras candidatas también llegó a esas instancias (Constanza Báez). Y aunque para muchos entendidos y exreinas Mara debió quedar entre las finalistas, ella está satisfecha con los resultados. “Dejar en alto el nombre del país era la misión”, resalta. Y la cumplió.

Las primeras impresiones

¿Cuál fue la impresión al llegar al país?

Todo el mundo me dice que soy su Miss Universo y eso me alegra mucho. No creo que necesite tener el título internacional, ya con que lo sientan así aquí es bastante.

¿Hay alguna palabra en específico que la ha marcado?

Las personas que dicen que soy su inspiración. Hay muchas chicas que tienen alopecia o cáncer, y se han sentido identificadas con parte de mi historia.

Es su segundo reinado internacional y ahora lo vive más madura. ¿Cómo describiría esta experiencia?

Cuando estás realizada, tienes una empresa, tienes tus metas ganadas, esto no te quita ni te da. Es solo un extra en tu vida. Lo que más me llevo de esto es que pude representar al país de la mejor manera que pude. No era tanto por llegar al título.

¿Cómo lo disfrutó y qué hizo distinto a lo hecho en otros reinados?

Me hice amiga de todas. Es como una película de esas que cuando la ves y conectas, la recomiendas. Eso fue lo que hice: ser cercana a todas. Yo quería que todo el mundo hable de mí, hable de Ecuador y qué pregunten dónde queda, que tiene. Ese era mi objetivo. Hay una anécdota. En una de las filas que hacíamos estaba la chica de Somalia detrás de mí. Yo soy un poco más alta y ella me pidió que si podíamos cambiar de lugar y lo hicimos. Eso asombró a todas. En varias ocasiones sucedía algo así y las de adelante se negaban. No fui a competir, fui a colaborar con grandes mujeres. Para algunas, brillar era mitigar la luz de otras.

Mara Topic en el concurso. ag-expresiones Instagram

Mara Topic para Expresiones Miguel Canales// EXPRESO

¿Cómo vivió el certamen?

¿Con quién tuvo mejor química?

Yo hablo bien inglés y eso me permitió ser amiga de todas, pero sí puedo decir quiénes fueron las más cercanas. Todas tenían un brillo divino. (La candidata de) Mauricio era mi compañera de cuarto, también (la de) Dinamarca, Perú, quien me prometió que me invitaría a su boda… También (la de) Cuba.

¿Qué pasó por su mente cuando la llamaron al top 30?

Habíamos practicado eso tantas veces en los ensayos. Incluso probaban mi nombre y llegaba hasta el top 5. Cuando me llamaron en la noche final sí lo esperaba. Yo estoy muy agradecida con lo que pasó. Luego de 11 años entramos a un top, pero anhelaba más que eso.

Muchas de las exparticipantes de Miss Universo Ecuador reaccionaron al hecho de que no llegue más allá. Ellas lo esperaban.

La verdad, no lo he hecho, pero estoy agradecida por el apoyo que me dieron. No sé qué pasó, pero sí sé que di lo mejor de mí. No hice nada que estuvo mal, ya son decisiones que ocurren más allá de lo que esté en mi poder.

¿Qué premios obtuvo Mara Topic?

Llegar al top 30 la hizo acreedores de premios. ¿Cuáles fueron?

Me obsequiaron un collar de Pandora. La Organización Miss Universo me invitó a participar en varios ‘fashion shows’ que tienen programados en el 2025. Les encantó mi pasarela.

¿Participaría en otro reinado?

¡Ay! Ya no... Voy a participar en el reinado de mi vida y ser Ecuador ante el mundo hasta que me muera.

¿Y una escuela de misses?

Eso no es lo mío. Quizá algo que tenga que ver con la salud mental.

¿Hay propuestas en Estados Unidos?

Desde ahora tengo varios proyectos allá y estoy pensando en algunos. Pero estoy aún esperando que el más grande llegue a mi puerta.

¿Cómo siente el apoyo en redes sociales?

Crecieron muchísimo y el trabajo ahí no termina con Miss Universo.

¿Le gusta ser viral?

A quién no...

Proyecto social internacional

Según la modelo y productora audiovisual, su cercanía con las otras misses podría hacer que sus proyectos se conviertan en algo internacional. “Mi proyecto social gustó mucho y se lo quieren llevar a sus países. Imagínate poder hacer una réplica de lo que hacemos aquí y así hacerlo internacional”, explica. También confirmó que ya ha tenido acercamiento con varios alcaldes que esperan poder implementarlo en alguna de sus comunidades. El proyecto de Mara Topic aborda la salud mental y la atención pertinente.

