Mara Topic lanza un guiño a Telemundo tras su paso por Miss Universo: ¿Qué dijo?

Mara Topic, la representante de Ecuador en Miss Universo 2024, compartió sus impresiones tras el final del certamen, donde Dinamarca fue coronada como la nueva Miss Universo. En una entrevista con Telemundo, la casa televisiva encargada de la transmisión del concurso, Mara expresó una mezcla de emociones: alegría por su amiga y tristeza por no haber alcanzado el Top 2, como imaginaba.

La reacción de Mara Topic a la nueva Miss Universo

“La verdad es que yo pensaba que iba... Bueno, a ver... Es que Dinamarca es una de mis mejores amigas de acá, yo siempre estaba al lado de ella, entonces estoy tan feliz por ella. No lo puedo creer, en serio, ¡wow! Porque siempre estábamos diciendo imagínate que seamos tú y yo, que seamos las dos en el top 2. Desafortunadamente para mí no fue así. Triste, pero bueno, estoy muy feliz por ella. Que Dios la bendiga muchísimo y que sea lo que Dios quiera", dijo la guayaquileña.

El mensaje de Mara Topic a Telemundo

La representante de Ecuador dejó entrever, entre risas, un guiño al canal encargado de la transmisión y de compartir el día a día de las candidatas en México, insinuando la posibilidad de futuras oportunidades laborales. ¿Un nuevo comienzo para la reina?

"Telemundo, espero que me contrates, no sé, mira que te estoy diciendo... Creo que mis videos han tenido muchas vistas. No, mentira, es broma. Pero bueno, que Dios los bendiga y esperemos que el próximo Miss Universo sea mucho más interesante", finalizó su mensaje.

Reacciones de los ecuatorianos en el video

Los ecuatorianos no tardaron en manifestar su apoyo a Mara, destacando su carisma y desempeño en el certamen. En los comentarios del video publicado por Telemundo, se pueden leer mensajes como:

"Preciosa, debiste entrar a las 5": Julissa Marcela.

"Le robaron a mi Mara, ella debía llegar al Top 5": Ale Alejandra.

"Mara hermosa, te quitaron la corona": Gigita.

"Sí, tenías que estar en ese Top 2": Tania R.

"Mara no perdió, Miss Universo perdió a tremenda Miss": Josely Neira.

A pesar de no haber alcanzado el resultado que muchos esperaban, Mara Topic deja una huella significativa en la historia de Ecuador en los certámenes de belleza y sigue siendo un motivo de orgullo nacional.

